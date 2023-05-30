闖立會 孫曉嵐劉頴匡7人認暴動 王宗堯5人不認 控方：多處破壞花3600萬維修

案發2019年七一 認暴動7人6還押

認暴動罪7名被告為羅樂生、畢慧芬、孫曉嵐、潘浩超、沈鏡樂、劉頴匡及范俊文。除了畢慧芬同時承認暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」罪外，其餘6人承認暴動後，餘下罪行不獲起訴，包括各人面對「進入或逗留在會議廳範圍」罪，以及潘被控在政府總部外干犯各一項非法集結及刑事損壞罪。法官將求情及判刑押後至7月28日。上述7人中只有沈鏡樂和劉頴匡在本案獲准保釋候懲，但劉因初選案還押，故繼續還押。

至於不承認暴動罪的王宗堯、吳志勇、黃家豪、馬啟聰及林錦均，與尚未答辯的何俊諺一同受審；6人續准保釋，案件今日續訊。

就暴動控罪，控方案情指出，2019年7月1日下午3時許，示威者用鐵枝及槌子敲打，並用鐵籠車衝撞近立法會大樓議員入口的玻璃幕牆，其間至少7名時任立法會議員到場斡旋，並勸喻示威者停止衝擊立法會，包括梁耀忠、郭家麒、朱凱廸、張超雄、許智峯、尹兆堅及林卓廷，當中梁耀忠及郭家麒勸阻示威者時分別被推倒及在混亂中受傷。約兩小時後，示威者推倒鐵欄並湧入立法會大樓圓鼓地下，即俗稱「煲底」。

數百人攻入大樓 噴污區徽揚港英旗

當日傍晚近6時，立法會秘書處向大樓內部及公眾發出「紅色警示」，要求所有人立即離開立法會大樓。示威者開始衝擊立法會公眾入口鐵閘，向閘後的警員擲發臭雞蛋、潑刺激性液體等。警方及保安撤離後，數百示威者攻入大樓。晚上9時許，示威者闖進會議廳，用黑色噴漆塗污主席台後的區徽，撕毁《基本法》小冊子，並將時任特首林鄭月娥、時任律政司長鄭若驊、時任保安局長李家超及時任警務處長盧偉聰的肖像放於主席台前。一些示威者開始商討撤離或留守。翌日凌晨，防暴警察到達龍和道一帶與示威者對峙，當推進至立法會大樓外時，所有示威者已撤離。

木欄發現認罪1人掌紋 5現身媒體片段

事後警方在會議廳近主席台的木欄上發現屬於被告羅樂生的掌紋，另5名認暴動罪被告則被公開媒體片段所攝，其中孫曉嵐戴上口罩，與一名手持拍攝工具的男子交談；劉頴匡用擴音器向會議廳內的人說「如果係要撤……12點前要安全離開呢度」，又呼籲身處金鐘的示威者盡可能留守，以保護立法會大樓內的示威者直至所有人撤離。

庭上播片 劉重複稱「唔可以撤離金鐘」

庭上播放公開媒體片段，顯示劉頴匡頭戴單車頭盔，站在示威者群中，表示「我哋怕死所以走，唔可以由入面嘅人（留守會議廳者）死」、「落樓下守到最後一刻，如果一刻佢哋後悔，都要畀佢哋走」，並重複稱「可以撤離會議廳，但唔可以撤離金鐘」。他發言時曾拍枱，狀似激動。

【案件編號：DCCC606-610/20等】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676