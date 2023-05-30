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襲警司案重審 聽障青年罪脫 片段揭警員稱「同阿sir對古仔先」 官：令人不安

【明報專訊】案發時19歲、有聽力障礙的男生被指於2019年9月一次遊行中，搶去時任高級警司的胡椒噴劑及致他受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心；他前年在高等法院上訴得直，經重審後，昨日在東區裁判法院先被裁定其招認口供不接納呈堂，下午被裁定罪名不成立，當庭釋放。裁判官特別提到，案發後一名警員被拍攝到對其他警員說：「我同阿sir（受襲警司）對埋古仔先」，稱不論該警員態度輕率，或事件另有別情，「都是令人不安」。

招認時骨折無傳譯 官拒納口供

控罪指被告羅鎮傑（現年23歲）2019年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。

辯方早前反對被告的招認口供呈堂，稱涉誘導和不公。裁判官鄧少雄認為，被告雙眼被胡椒噴劑噴中不久，警員劉志威亦知道其需戴助聽器，卻沒有替他安排手語傳譯員。鄧官指出，被告案發後肋骨骨折和移位，不論他是否被合適武力制服或非法毆打，以及劉是否知悉其身體情况，亦無迫切性要於短時內替他錄口供，較合適做法是待手語傳譯員到場，遂裁定其招認非在公平情况下作出，將之剔除。

官：警執勤承受巨壓

警司或誤會欲奪噴劑

鄧官在裁決時續稱，案發地點有大量人群聚集，現場混亂，警方執勤時承受巨大壓力，並接納辯方所稱，當時一名男子突然逃跑，現場的人湧向該處，被告在混亂期間失平衡跌向正伸出右手、手持胡椒噴劑的警司，而令警司誤以為被告欲搶奪噴劑，引發今次事件，「是有機會發生的」。

鄧官並引述控方案情，被告曾向劉說：「我一時衝動先會打警察，阿sir對唔住，畀次機會我。」然而如何構成「毆打」、「襲擊」等，法律上均是較複雜的概念，沒有相關訓練的「門外漢」未必能輕易掌握；被告案發時只是19歲的學生，「非常不可能」在事出突然、情况混亂下將搶奪噴劑說成「打警察」，故亦不接納相關證供。

辯方審訊時稱，現場片段拍到其中一名警員在事發後不久的港鐵站內，對其他警員稱「我同阿sir（受襲警司）對埋古仔先」。辯方質疑「係咪警隊普遍存在呢種歪風？」，要透過互相配合來滿足控罪元素。鄧官昨特別提到，顯然當時警司尚未錄口供，而現場只有警方，不論該警員只是態度輕率，沒好好挑選用字，或事件另有別情，以當時環境而言「都是令人不安」。鄧官裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪脫。被告聞判後表示：「多謝法官大人。」

指本案或意外 辯方申訟費

控：警民衝突範圍現身自招嫌疑

辯方並申請訟費，稱法庭未能排除本案是意外，故被告不屬自招嫌疑；控方則反對，稱他於「警民衝突的漩渦範圍」中出現，是自招嫌疑。雙方將向法庭存檔書面陳辭。

【案件編號：ESCC 2106/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 罪名不成立 襲警 聽障青年 反修例事件

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