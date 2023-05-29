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指「基督教中國化」即「本色化」 管浩鳴：免太多洋教色彩 倡教會10‧1辦「國家祈禱日」

【明報專訊】本港與內地基督教團體在本月18日首度舉辦「基督教中國化」研討會，惹起信眾關注。香港聖公會前教省秘書長、立法會議員管浩鳴牧師（圖）接受本報訪問時表示，對於「中國化」這個說法，有人感到憂慮。他解釋，所謂「中國化」即是「本色化」，將基督教信仰與中國文化融會貫通；至於「中國化」包含的愛國元素，管浩鳴說，「愛國愛教」是基本價值，表現的方式是為國家祈禱，鼓勵信眾盡公民責任、對國家有更多支持。他提議，今年十一國慶，不同教會可同時舉辦「國家祈禱日」，他會就此與其他教會商討。

稱有人對「中國化」說法憂慮

有內地文章闡「基督教中國化」3層面

5月18日舉辦的「基督教中國化」研討會，由香港基督教協進會、中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會共同舉辦。根據基督教刊物《時代論壇》報道，參與者包括20多名內地基督教兩會訪港團成員，以及來自香港的牧者、學者，共約120人，中聯辦協調部宗教處處長李永戰及副處長熊俊慧，以及國家宗教事務局的焦洋及任蓓亦有出席。研討會有兩個主題演講，包括「論基督教中國化」及「基督教中國化的時代性」，每場演講均由一名港人及一名內地人分別擔任主講或回應角色。

內地中南神學院院長汪振仁牧師在「中央社會主義學院」的文章指出，「基督教中國化」包括幾個層面，從政治層面而言，基督教信眾要愛國、愛教、愛自己民族；從文化層面而言，基督教要融入中國的主流文化和先進文化；從社會層面而言，基督教要與社會主義社會相適應，如踐行社會主義核心價值觀。

指愛國愛教基本 港早年有本色化

管浩鳴接受本報訪問，被問及上述3個「基督教中國化」層面是否適用於香港，他表示，愛國愛教是基本，但內地與共產主義相契合這一點，奉行資本主義的香港毋須跟隨。他稱，對於「中國化」這個說法「好多人聽到好驚」；強調所謂「中國化」重點在於「本色化」，避免太多「洋教」色彩，更多與本土文化相結合。他說本港基督教在1950年代有過「本色化」做法，舉例指沙田道風山耶穌像就有孔子的形象，位於九龍城的聖公會聖三一堂亦採用中式建築，但這種「本色化」做法其後淡了下來，沒有繼續。

稱拜先人沒違教義 教會可考慮檀香代乳香

他認為，香港教會可再研究如何將基督教「本色化」，例如拜祭先人，現時本港基督教並不鼓勵，但在中國文化習俗中，拜祭先人是表達對先人的懷念和敬愛，與基督教教義應該並不相違；他以台灣為例，部分台灣基督教就容許教徒上香。他又舉例說，聖公會都有用香爐，可以考慮使用檀香取代西方的乳香，而教會所唱的聖詩，亦可以考慮加入更多中國音樂特色或以本土創作。

管浩鳴強調，在進行「本色化」之時，會考慮信眾的接受程度，不會「硬推」，而且「本色化」不一定涉及普及層面，認為可從學術研究方面着手，例如研究將基督教教義與儒家文化相結合，將信仰與中國文化融會貫通。他認為，基督教的愛與儒家文化強調的仁、禮及大同思想便非常接近。

至於「基督教中國化」的愛國含義，管浩鳴強調，「愛國愛教」是基本點，「美國教堂間間都掛美國旗」，他指香港教會與國家以往較為疏離，日後應該鼓勵信眾對國家有更多認識，「唔好令氣氛好敵對」。他認為，「愛國愛教」的表現，可以是讓信眾為國家祈禱，本着善意為國家好，並建議以今年國慶作為起點，不同教會可在國慶日搞「國家祈禱日」，並在聖壇旁邊放置國旗。但他強調，香港基督教有大約1500個教會或教堂，大教會對此可以嘗試達成共識，但細教會就只可以推動鼓勵，無法作保證。

他強調「基督教中國化」只能一步步來，不能「一步登天」，又表示在「基督教中國化」之下，香港教會與外國教會的聯繫不會受到影響。

明報記者

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