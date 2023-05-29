電話卡實名制意見書 多個電訊商對設限額有保留

本報同時引用《公開資料守則》向局方索取提交意見書的回應者名單。商經局回覆時稱，諮詢期收到10.5萬份回應，當時逐一點算回應是支持或反對建議，但並無另外整理回應者姓名的名單，故無法提供。

指政府倉卒推行 要求補貼登記系統

實名制現已生效，個人用戶可向每間電訊商登記不多於10張儲值卡，企業可向每間電訊商登記不多於25張。根據主要電訊商當時提交意見書，3香港、香港電訊及數碼通分別曾質疑，既然建議推實名制，則毋須設任何限額，並引述澳門也不設限額。數碼通及3香港同時引述數字稱，少於20%推行實名制的國家/地區設儲值卡數目上限。中聯通則說，香港經歷「較激烈的社會抗爭運動」及疫情重創經濟，建議已售出的電話儲值卡不用實名登記。多個電訊商均說，政府倉卒推行建議，要求補貼或資助首階段用戶登記系統。政府最終要求所有儲值卡須登記，否則在今年2月24日失效。

至於執法機構權力問題，中移動稱，為免執法不一及混亂，建議政府制訂指引或行動守則，釐清何謂緊急及有權確認登記的執法部門人員。中聯通說，由於執法部門眾多，應列出有權要求索取用戶登記資料的部門及相關警司名單，並規定執法部門需發出書面要求作記錄。