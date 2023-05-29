管眾籌諮詢意見書 政府拒公開 指現公開「可能誤導公眾」 60回應者名單涵國際平台

明報記者 林勵

有份提交意見書的民建聯立法會議員陳仲尼表示，若回應者不介意，當局可公開意見書及回應名單，因為「沒有太大敏感性，都是圍繞政策來說」。他不評論他人做法，他自己不介意公開意見書，形容其回應都是希望在醞釀期內盡量令政策更完善，例如提出須規管海外網站。

諮詢文件列明財庫局可發表意見內容

政府在眾籌諮詢文件第一頁提及，財經事務及庫務局可為任何目的，「複製、引述、撮述和發表」回應者意見書全部或部分內容，回應者則有權要求不公開其姓名及所屬團體。

根據局方提供60名回應者名單，撇除兩人不願披露身分，兩個自願遵守新加坡慈善事務委員會網上眾籌守則的平台GIVE.asia和SimplyGiving均有回應諮詢，後者向本報稱，該平台嚴守新加坡守則，願向本港當局分享經驗及最佳做法。翻查資料，非股權的捐款式眾籌在新加坡未受規管。Kickstarter等兩大眾籌平台至截稿前未回覆。

財庫局：正考慮意見 準備立法工作

本報向財庫局查詢眾籌平台提交什麼意見，局方回覆說，正全面考慮收到的意見及研究規管制度細節，加緊準備下階段立法工作，會適時向立法會匯報諮詢工作。

香港宣明會憂慈善籌款氛圍消失

多個本港慈善及非政府組織關注新制大改籌款申請流程。香港世界宣明會向本報稱，規管宜着重精簡及改善程序，避免變得過分複雜和混亂，並憂慮若日後籌款須經冗長繁複申請過程，「為慈善目的而籌款的良好氛圍或會漸漸消失」。該會又表明，對捐款人實名制有保留，擔心令捐款人卻步。

香港會基金：不應管本身毋須規管的

香港會基金主席John Budge向本報稱，基金對應否規管眾籌無意見，但關注如果立法，不應規管本身毋須規管的眾籌活動，已受規管活動則不應有額外合規負擔。支持立法的香港專業及資深行政人員協會在其網頁公開的意見書中提醒，過度規管或影響正常籌款和融資。

失明人協進會向本報表示，《稅務條例》對註冊慈善團體已有嚴格規管，認為另加規管是不必要，建議可豁免慈善團體公開籌款前要事先申請。罕見疾病聯盟認同規管眾籌，又認為政府須確保眾籌辦轉介給其他部門審批的效率，避免架牀疊屋。

美商會籲政府留意規管影響經濟

另外，本報發現，美商會在諮詢期過後提交意見書，強烈呼籲政府留意規管對經濟的負面影響，甚至透露有會員考慮遷冊至更友善市場，呼籲提出具體建議後再做多一輪公眾諮詢；意見書指香港現行法例已可涵蓋不同眾籌活動，提醒如過度規管，會削弱香港競爭力，導致資金及創新技術流向新加坡等其他市場，對政府也得不償失。

消委關注市民誤墮法網

政府在諮詢文件建議，日後沒向眾籌辦申請或未獲批的籌款活動視為非法。消委會在其網頁上提出關注，消費者或因無心參與誤墮法網，建議啟動任何調查或檢控行動前，應審視證據是否構成合理懷疑，及證明犯罪意圖。政府提出市民如參與未經批准眾籌便可能違法，但消委會提出，應考慮是否市民一參與未獲批的項目便會視為干犯刑事罪行的問題。

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