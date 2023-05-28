創黨目標執政 曾選特首 被指步向激進 多人遭控

原被視溫和 2010年五區總辭後輿論變

前身為45條關注組的公民黨2006年3月正式成立，中大政政系講座教授關信基及立法會前議員余若薇分別擔任創黨主席及黨魁，創黨成員大多為專業人士，包括梁家傑、吳靄儀、湯家驊等，翌年派出梁家傑參選特首，挑戰爭取連任的曾蔭權，成為首名「入閘」的民主派特首候選人，最終以123票落敗。

公民黨成立初期被視為立場溫和，亦曾傳出與民主黨合併的消息，至2010年政改，公民黨參與「五區總辭」爭取雙普選，被指開始走向激進。同年民主黨和中聯辦談判得出「超級區議會」政改方案，公民黨投下反對票，與民主黨取態迥異。

國安法實施後，公民黨面對更大政治壓力，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒因赴海外游說，2020年連同梁繼昌被褫奪立法會議員資格，隨後部分人在初選案被起訴、區議員宣誓風波等背景下退黨，部分人選擇離港，公民黨人各散東西。