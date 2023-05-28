近兩年轉型入社區 秘書長回望：不必太低調

不認為轉型失敗 民主政黨需思社會參與模式

《港區國安法》實施後，公民黨多名立法會議員遭取消資格，黨內區議員幾乎全部退黨，該黨漸趨低調，最終無人接棒下解散。梁嘉善接受本報訪問稱，黨內一直討論存留問題，解散核心原因在參與黨內事務的成員愈來愈少。公民黨近年處於被建制派及「兩辦」批評的風眼，她認為確令黨蒙上負面影響，加上參與黨務者減少，有志從政者不會入黨，難以持續運作，「總不能兩個人處理所有事」。

轉型初衷與社會渡低谷 倘早解散損士氣

梁嘉善2020年接任公民黨秘書長，是轉型的重要推手之一，她不認為轉型失敗。她說轉型初衷是與社會渡過低谷，憶述國安法實施初期公民社會掀起解散潮，倘公民黨當時解散會進一步打擊士氣。她說轉型後不時有支持者登門傾訴，窩心之餘亦代表公民黨的存在有作用。

相比其他民主派政黨，公民黨近兩年更少評論時政，梁嘉善稱黨內研判應盡量低調，如今回望，她認為過去兩年本可更積極評論社會事務，不過她強調，當時只能基於當刻決定，事後孔明已無意思。

不感解散可惜 見證民主運動起跌

2013年，仍是大學生的梁嘉善在時任議員湯家驊辦事處實習，隨後在公民黨新界東支部工作，一做10年，她說源於能發揮所長，以法律專業處理地區問題。畢業後她正式入黨，2020年當選秘書長，卻已是「末代」，她與有榮焉，「是時勢給我這代人的考驗」。

對於公民黨解散，梁嘉善固然不捨，但不感可惜，認為公民黨在香港民主化進程對社會起啟導作用，如今在社運低潮中解散，感慨公民黨發展正見證民主運動高低起跌。