明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

公民黨解散 寄語港人期待明天 梁家傑：已走應行的路 劉兆佳：泛民生存空間不樂觀

【明報專訊】成立17年的公民黨昨通過清盤解散。與公民黨一路走來的最後一任黨主席梁家傑會後稱世事有期，黨內無人願意接任執委、無從籌款，難以繼續運作，解散是「來得自然」，他在主席報告向各界道別致謝，「今天公民黨在此話別」。梁又形容公民黨「過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點」，寄語港人抱着樂觀的心，「活好當下，期待明天」。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，現時民主派參政者的生存空間並不樂觀。

無人接莊 無從籌款 難再運作

公民黨昨午召開特別會員大會，多名創黨成員出席，包括立法會前議員余若薇、吳靄儀、陳家洛及大律師查錫我等。梁家傑會後表示，大會共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過，根據公司法進行自願清盤程序，清盤人下一步會先處理債務。他透露黨內尚有5位數字的資產，完成清盤程序後將全數捐予公益金。

憂否被控國安法 梁：很多事非自己控制

梁家傑又表示，該黨解散是來得自然，形容個人心情「也無風雨也無晴」。被問到是否擔心清盤後仍有被控《港區國安法》風險，他稱很多事情不是自己能控制，認為這問題不應由他回答。

據了解，公民黨現有約300名黨員，當中大部分已沒交會費，另現時兩名全職職員將獲聘用至8月，以協助清盤工作及後遣散。

梁家傑在主席報告表示，公民黨成立於本港政制爭議的爆發點，決心捍衛民主法治，守護港人權益；遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境互相支持。

創黨黨魁余若薇早前向本報稱，公民黨因社會情况而產生和消失，形容「萬物皆有時」，相信香港會因時代的不同需要而產生不同事物。

查錫我則在會後稱，大多數黨友均認為現在是適當時候清盤，他說作為創黨成員，多年來對公民黨有感情，不捨但毋須傷感，「緣聚緣散經常發生」，盼港人對前途抱持希望。

2006年3月成立的公民黨前身是基本法45條關注組，創黨時表明以執政為目標，高峰時在立法會佔6席（見另稿）。公民黨去年底召開周年大會，沒有黨員參選換屆執委會，造成「斷莊」，執委會按黨章成為臨時執委會安排清盤程序。

劉：轉當愛國者料難向支持者交代

作為曾與民主黨並列立法會民主派第一大黨，公民黨最終走上解散結局。被問到對現存民主派政黨影響，劉兆佳認為，若政黨想成為論政團體，發揮空間有限，倘參與管治，則需改頭換面成愛國者身分，但相信難向支持者交代，亦難取得中央信任，他對現時民主派參政者的生存空間不樂觀。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕余若薇 清盤 梁家傑 公民黨

上 / 下一篇新聞