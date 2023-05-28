公民黨解散 寄語港人期待明天 梁家傑：已走應行的路 劉兆佳：泛民生存空間不樂觀

無人接莊 無從籌款 難再運作

公民黨昨午召開特別會員大會，多名創黨成員出席，包括立法會前議員余若薇、吳靄儀、陳家洛及大律師查錫我等。梁家傑會後表示，大會共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過，根據公司法進行自願清盤程序，清盤人下一步會先處理債務。他透露黨內尚有5位數字的資產，完成清盤程序後將全數捐予公益金。

憂否被控國安法 梁：很多事非自己控制

梁家傑又表示，該黨解散是來得自然，形容個人心情「也無風雨也無晴」。被問到是否擔心清盤後仍有被控《港區國安法》風險，他稱很多事情不是自己能控制，認為這問題不應由他回答。

據了解，公民黨現有約300名黨員，當中大部分已沒交會費，另現時兩名全職職員將獲聘用至8月，以協助清盤工作及後遣散。

梁家傑在主席報告表示，公民黨成立於本港政制爭議的爆發點，決心捍衛民主法治，守護港人權益；遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境互相支持。

創黨黨魁余若薇早前向本報稱，公民黨因社會情况而產生和消失，形容「萬物皆有時」，相信香港會因時代的不同需要而產生不同事物。

查錫我則在會後稱，大多數黨友均認為現在是適當時候清盤，他說作為創黨成員，多年來對公民黨有感情，不捨但毋須傷感，「緣聚緣散經常發生」，盼港人對前途抱持希望。

2006年3月成立的公民黨前身是基本法45條關注組，創黨時表明以執政為目標，高峰時在立法會佔6席（見另稿）。公民黨去年底召開周年大會，沒有黨員參選換屆執委會，造成「斷莊」，執委會按黨章成為臨時執委會安排清盤程序。

劉：轉當愛國者料難向支持者交代

作為曾與民主黨並列立法會民主派第一大黨，公民黨最終走上解散結局。被問到對現存民主派政黨影響，劉兆佳認為，若政黨想成為論政團體，發揮空間有限，倘參與管治，則需改頭換面成愛國者身分，但相信難向支持者交代，亦難取得中央信任，他對現時民主派參政者的生存空間不樂觀。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676