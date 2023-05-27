湊智障兒30年 心灰曾萌死念 苦候宿位16載 母等喘息空間

子智商兩歲 癲癇一日可七八次

現年31歲的文彥於歲半時發燒，因腦炎演變成嚴重智障，智商僅一歲半至兩歲，無法用言語表達，只能靠身體語言。他雖然能進食，但大小二便等日常生活都要依靠父母協助。文彥亦患有癲癇症，最嚴重一日發作七八次。

初期丈夫仍要外出工作，文彥媽媽不時獨力照顧兒子，幾乎全天候貼身照料，長年無法安眠，甚至衍生情緒病。她最抑鬱時曾閃過放棄念頭，「個腦閃一閃，好似兩個都係負累，不如真係攬埋佢跳落去」，但她不敢與丈夫透露死念，不願他擔心。

同睡一牀防病發

稱子面對苦難「有毅力」

約4年前，文彥突然病發抽筋，猶如「紙板人」般向前仆倒受傷，結果撞甩6隻牙，臉部縫了30多針。那時丈夫決定放棄工作的長期服務金，提早退休留家照顧兒子。養兒一百歲，長憂九十九，文彥媽媽至今仍與兒子同睡一牀，生怕他隨時癲癇發作，尤其臨近天光時更容易病發。

文彥每次病發抽筋後，能力會隨之退步，父母沒有放棄，不斷與他重複訓練。縱然面對苦難，但文彥媽媽形容兒子「好有毅力」，醫生最初說他有可能無法坐着，但文彥年幼時仍努力在牀邊嘗試站起來，現時能力亦有進步，例如懂得分辨顏色、使用衣夾等。

文彥媽媽慨嘆，兒子成年後離開特殊學校宿舍後，甚少獲得其他支援。近年她不幸患上虹膜炎，引發青光眼和白內障，視力大受影響，且出現腎功能不足，需要服藥和治療。她回憶過去接受手術前，曾嘗試到社福機構尋找暫託宿位，慨嘆當時若無法找到暫託服務，或沒人協助照顧兒子，就不能到醫院治療。

每周兩日日間服務 最想宿位

文彥現時有到殘疾人地區支援中心接受日間服務，一周兩日做音樂治療等訓練。他自15歲亦開始輪候智障人宿舍宿位，無奈轉眼已等候了16年。作為照顧者，文彥媽媽說最需要宿位，希望政府盡快加建智障人宿舍，好讓照顧者有喘息空間。

照顧病兒30載，文彥媽說難免有灰心的時候，幸獲信仰支持，捱得下去，「喊完咪再嚟過」。