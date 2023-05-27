殘疾暫託八成未用 社協：關卡多 照顧者命案連連 議員促整合資源

藍地命案家庭非社署社工跟進個案

社署昨發稿表示高度關注藍地福亨村路家庭慘劇。署方表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，但已即時跟進並聯絡有關家屬，會繼續與家屬保持緊密聯絡，並按其福利需要提供適切協助。

社署現時有為殘疾人提供暫託服務，以紓緩照顧者壓力，服務名額逐步增加，日間暫託名額由2019/20年度的160個，增至今年3月的172個，同期住宿暫託名額則由318個增至392個，預計未來會繼續增加名額。不過，社署回覆立法會財委會文件顯示，2019/20至2022/23年度（截至12月底）日間暫託服務使用率僅11.79%至17.34%，同期住宿暫託使用率更低至1.69%至12.15%（見表1），換言之即使在疫情前，兩項服務的使用率均不足兩成。

弱智者家長團體：逐間問名額 或影響使用率

嚴重弱智人士家長協會顧問李芝融表示，日間暫託服務一般朝十晚三，為期多久視乎有否其他人輪候，住宿暫託則為全日，僅屬短期。他認為照顧者對暫託服務一定有需求，但照顧者如要自行尋找日間暫託服務，需要逐間中心打電話了解是否有名額，亦要考慮交通地點及中心服務對象，或因而影響使用率。

社協：照顧者未必知暫託服務 知又要評估

阮淑茵認為，照顧者未必知有暫託服務，「到佢（照顧者）知，又要評估（傷殘者）身體情况，又唔知排到幾時，一次可能唔成功又要再嚟，要經歷好多關卡，已經過咗最需要嘅時間」。

政府統計處2021年人口普查顯示，本港有16.5萬無酬照顧者，數字並不包括在職照顧者及料理家務者。2021年12月出版、針對殘疾人及長期病患者的統計處報告則提及，全港分別有20.42萬殘疾人及24.80萬長期病患者有照顧者，當中約六成只有一名照顧者，約五成照顧者表示在受訪前一個月感精神壓力（見表2）。

阮淑茵認為，在缺乏整全研究下，政府服務未必到位，照顧者「唔知搵咩人幫」，建議持續做以照顧者為本的研究，首先發掘涉雙老、精神健康問題的高危家庭，透過個案經理跟進，可針對投放資源。她說，短期可透過新設的專線提供緊急情緒及轉介服務支援。李芝融補充，雖然部分照顧者未必願意求助，但教育局、醫管局等部門可加強配合及主動介入。

暫託無統一評估機制 社署：網上可查空位

社署回應稱，一直因應各區人口特徵和服務需求規劃資助康復服務設施，並提供暫託服務。現行暫託服務毋須經過統一評估機制，一般只須申報個人健康狀况，若殘疾人有迫切短暫住宿照顧需要，可直接聯絡在私營殘疾人院舍買位計劃下提供指定暫託宿位的院舍。網上查詢系統可查詢空置住宿宿位，將於今年中涵蓋日間暫託服務。另外，署方今年年底會設立一站式照顧者資訊網站，以及最快第三季推出專業社工24小時接聽的照顧者支援專線。

明報記者

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