檢控專隊早見於佔中案 美委會曾倡制裁檢控官

2014年佔中運動引發「佔中九子」、「重奪公民廣場」等案。時任律政司長袁國強曾透露，為更有效處理案件及確保一致性，刑檢科在原有負責「公眾秩序活動」小隊的基礎上，於2015年初成立專責處理佔中案件的小組，由專責「公眾秩序活動」的檢控人員帶領。

反修例拘萬人 專隊升格增員

2016年農曆年初二旺角大衝突，本土民主前線梁天琦等示威者被控暴動罪。根據時任刑事檢控專員楊家雄發表的年報，事件帶來不少挑戰，律政司「公眾秩序活動及電腦網絡罪行組」要就大量案件向警方提供法律指引，涉及暴動、縱火等罪。楊家雄任期屆滿後，接任的刑檢專員梁卓然任內發生2019年反修例事件。翻查他於2020年發表的年報，2019年6月起「一連串暴亂事件」涉及暴動、縱火、管有攻擊性武器等罪，為公眾秩序活動及電腦網絡罪行組帶來挑戰。

特別職務組另接手國安案

至2020年，反修例案件在各級法院積壓，刑檢科於4月成立「特別職務組」專責處理反修例檢控。同年6月底《港區國安法》生效，特別職務組亦接手國安法案件。接替梁卓然擔任刑檢專員的楊美琪就曾主管特別職務組，於「35+」初選案首次提堂時代表控方，反對47名被告保釋。根據楊美琪任內發表的年報，特別職務組成立之初，只有兩名首長級人員領導兩名高級檢控官和8名檢控官。最新一份年報透露，組內首長級人員曾增至5名（見表2）。