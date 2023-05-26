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律政司反修例案特職組「消失」 議員料因檢控尾聲

【明報專訊】專責處理反修例示威案件的律政司刑事檢控科「特別職務組」，近日被發現在政府電話簿和律政司架構圖表上「消失」，部門重回4個分科，律政司另一方面擬設針對「科技罪行」的新分科，加強檢控眾籌及加密貨幣等騙案、網絡恐怖主義、起底、煽惑他人犯罪等。立法會司法及法律事務委員會副主席容海恩認為反修例案檢控已「清得七七八八」，人員有所調配，不影響警方處理反修例案被捕者的進度。

消息：級別「收細咗」仍在

律政司稱不時按需要調配

據了解，特別職務組仍然存在，只是經過內部架構調整，級別「收細咗」，特別職務組的檢控官會繼續處理反修例案件。

律政司回覆查詢時未正面回應特別職務組是否降格或解散，僅稱會不時按需要檢視人手安排並適當調配，檢控人員收到執法機關提交的證據和文件後，將按法律和《檢控守則》處理。律政司去年11月曾表示，特別職務組收到警方提交1215宗案件，已就1201宗（約98.8%）提供法律意見。

原5首長級 3調科

律政司刑事檢控科原設4個分科，至2020年4月因應反修例事件設特別職務組，專責暴動、非法集結等公眾秩序相關罪行，亦處理電腦網絡罪行，5個分科或組別各由一名副刑事檢控專員帶領。「網絡時光機」（Wayback Machine）備份網頁顯示，政府電話簿於3月仍有顯示特別職務組，但該組昨日已在政府電話簿和律政司架構圖上消失。

特別職務組原由5名首長級人員、3名高級檢控官和9名檢控官組成。根據政府電話簿，至少3名原屬該組的首長級人員調往「分科三（上級法院）」，負責原訟法庭和區域法院案件，包括副刑事檢控專員周天行、高級助理刑事檢控專員蕭啟業及助理刑事檢控專員張卓勤（見表1）。另外，因應原領導「分科四（商業罪案）」的林穎茜離開律政司，其他副刑事檢控專員亦有調任。

容海恩料無關美國點名

不影響餘下案件進度

被問到是次架構重整，會否與早前特別職務組檢控官被美國國會轄下「國會及行政當局中國委員會」（CECC）點名有關，容海恩認為律政司沒有需要因應外國說法改變架構，主要仍是與反修例案件減少有關，「無咁多（反修例）cases，就做番平時嘅嘢」，組別人員經內部調配返回原有崗位，刑事檢控科「無少到人」。外界關注6000多人涉反修例案被捕但未被檢控的個案進度，容海恩同意「吊住案件咁耐都唔好、無了期等落去大家都辛苦」，相信今次架構重組不會影響處理進度，「分開兩邊做，警方調查還調查」，若再有相關案件，歸入各組的律政司人員會繼續處理，「唔會話無咗個組就無做嘢」。法律界議員林新強認為，若反修例案「已經定晒案、少咗case」，重組屬正常調配。

擬增分科專責科技罪行

針對眾籌起底網騙加密幣

另一方面，律政司擬開設針對「科技罪行」的第五個分科。律政司4月24日向立法會司法及法律事務委員會提交文件指出，科技罪案在過去6年增3倍，數碼證據真確性及來源有複雜法律問題，新分科會針對網上騙案、加密貨幣、網絡攻擊和網絡恐怖主義、互聯網發放信息煽惑他人犯罪及起底等罪行，冀及早處理及加強檢控。文件沒有提及「特別職務組」，並表示現有4個分科的副刑事檢控專員工作繁忙，調配人手並不可取，故建議開設首席政府律師職位，擔任副刑事檢控專員以領導新分科。

有關建議5月3日在立法會司法委員會上討論，獲會上大部分議員支持，將於5月31日人事編制委員會上再討論。林新強說律政司一直人手不足，騙徒手法層出不窮，相信新分科可兼顧騙案、煽動等不同類型網絡罪行。人事編制委員會委員黎棟國認為，律政司視乎案件檢控量及複雜性而開設新分科，專責網罪人員可整合經驗，更有效率處理網絡罪案。

相關字詞﹕刑事檢控科 律政司

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