膠袋笠女頭被妻制止 留書離家 照顧吃力圖殺腦病女 父吊頸亡

女戶主洗澡聞大叫 衝出阻止

現場為福亨村路138號綠怡居第5座一單位。昨午4時許，64歲姓黃女戶主在家洗澡，突然聽到有人大叫，立即趕出客廳查看，發現66歲姓黃丈夫手持膠袋，企圖套着39歲女兒頭部，即上前制止。丈夫其後將已寫好的遺書交給妻子，奪門而出，不知所終，加上女兒胸口痛，女戶主遂於6時許報警。

遺書稱身體弱 囑妻續生活

警方到場調查後，發現男事主在屋苑會所男廁內用皮帶上吊，他當時已告昏迷，送往屯門醫院後證實不治。案中女兒清醒，由救護車送往屯門醫院檢查及治理。據悉涉事女兒自出生便患腦病，需要以輪椅代步。男事主遺書透露近日睡眠質素差，身體虛弱，決定和女兒一同「離開」，並囑咐妻子繼續生活。

狄志遠批政府支援不足

社福界立法會議員狄志遠批評政府對照顧者支援不足。他引述政府在《施政報告》提出加强照顧者服務，包括設立照顧者津貼，又提出成立24小時熱線及增加網上資訊協助照顧者搜尋服務。他批評政策只是門面工夫，照顧者津貼涵蓋範圍不足，全港估計有30萬至40萬名照顧者，津貼受惠人數卻只有約1萬人；而熱線及網上平台暫時只是招標階段，未正式推出。他說，政府對於照顧者最需要的地區支援服務未有承諾，例如暫託服務、照顧者培訓等，批評政府工夫不足夠、進展慢。他呼籲有需要市民向社區中心社工求助，起碼疏導個人情緒及壓力，避免發生不幸事件。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676