明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

區會修例草案 民青局：盼月內交立會首讀

【明報專訊】政府本月初公布區議會改革方案，削減直選議席數目，加入委任及地區組織推選議席。民政及青年事務局長麥美娟昨日表示，政府正如火如荼預備立法工作，期望於本月內將修例草案提交立法會首讀，爭取議員支持在立法會暑假休會前通過修例。她說，一直到各區向市民解釋改革方案，至今出席了約80場交流解說會，當中不少市民表示支持區議會改制。

律政司長林定國昨日率領官員出席前廳交流會，約50名立法會議員參與。民建聯葛珮帆表示，早前到訪東盟國家，引述當地華僑看好香港在「一國兩制」下的獨特優勢，希望子女來港接受高等教育，再到內地工作發展，不過當地很多青年現在選擇到新加坡發展，因為星洲的吸引人才策略更積極進取。她促請政府推出更多措施包括獎學金計劃，並加強宣傳，吸引東盟國家的青年來港包括來港升學，長遠有助吸引這些國家的家族辦公室、基金和企業來港發展。

49個帶路國家交流活動 1300港青參與

民建聯議員周浩鼎則表示，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）將於7月討論加入條件，希望政府做好準備工作，盡快加入RCEP。

麥美娟會後表示，新冠疫情後政府已重啟各項青年交流和實習計劃，透過青年發展委員會資助49個前往「一帶一路」國家的交流活動，約1300名香港青年參與，亦會邀請「一帶一路」國家的青年來港交流和實習，並推出措施便利外地青年來港。

相關字詞﹕區議會改制 前廳交流會

上 / 下一篇新聞