區會修例草案 民青局：盼月內交立會首讀

律政司長林定國昨日率領官員出席前廳交流會，約50名立法會議員參與。民建聯葛珮帆表示，早前到訪東盟國家，引述當地華僑看好香港在「一國兩制」下的獨特優勢，希望子女來港接受高等教育，再到內地工作發展，不過當地很多青年現在選擇到新加坡發展，因為星洲的吸引人才策略更積極進取。她促請政府推出更多措施包括獎學金計劃，並加強宣傳，吸引東盟國家的青年來港包括來港升學，長遠有助吸引這些國家的家族辦公室、基金和企業來港發展。

49個帶路國家交流活動 1300港青參與

民建聯議員周浩鼎則表示，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）將於7月討論加入條件，希望政府做好準備工作，盡快加入RCEP。

麥美娟會後表示，新冠疫情後政府已重啟各項青年交流和實習計劃，透過青年發展委員會資助49個前往「一帶一路」國家的交流活動，約1300名香港青年參與，亦會邀請「一帶一路」國家的青年來港交流和實習，並推出措施便利外地青年來港。