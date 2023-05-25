區會修例草案 民青局：盼月內交立會首讀

【明報專訊】政府本月初公布區議會改革方案，削減直選議席數目，加入委任及地區組織推選議席。民政及青年事務局長麥美娟昨日表示，政府正如火如荼預備立法工作，期望於本月內將修例草案提交立法會首讀，爭取議員支持在立法會暑假休會前通過修例。她說，一直到各區向市民解釋改革方案，至今出席了約80場交流解說會，當中不少市民表示支持區議會改制。
律政司長林定國昨日率領官員出席前廳交流會，約50名立法會議員參與。民建聯葛珮帆表示，早前到訪東盟國家，引述當地華僑看好香港在「一國兩制」下的獨特優勢，希望子女來港接受高等教育，再到內地工作發展，不過當地很多青年現在選擇到新加坡發展，因為星洲的吸引人才策略更積極進取。她促請政府推出更多措施包括獎學金計劃，並加強宣傳，吸引東盟國家的青年來港包括來港升學，長遠有助吸引這些國家的家族辦公室、基金和企業來港發展。
49個帶路國家交流活動 1300港青參與
民建聯議員周浩鼎則表示，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）將於7月討論加入條件，希望政府做好準備工作，盡快加入RCEP。
麥美娟會後表示，新冠疫情後政府已重啟各項青年交流和實習計劃，透過青年發展委員會資助49個前往「一帶一路」國家的交流活動，約1300名香港青年參與，亦會邀請「一帶一路」國家的青年來港交流和實習，並推出措施便利外地青年來港。