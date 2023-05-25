話你知：早年提修訂多惹反彈 政府打「民意戰」有勝有負

「富戶政策」經歷多次修訂，房委會為爭取社會支持曾披露不少資料，包括長遠房屋策略中期檢討一項調查指有13%公屋戶擁有私人住宅物業；另曾指一些公共屋邨如彩虹邨等，部分居民擁名貴房車，當年引發各界廣泛討論應否繼續讓有經濟能力者住在公屋。

1990年代羅范赴區會諮詢 成功爭民意

房委會以往每次修訂富戶政策時，均令不少公屋居民強烈反彈，有公屋組織動員大批居民上街抗議。為順利推行「超級富戶政策」，房委會於1994年成立「公屋住戶擁有私人住宅物業問題專責小組」，1995年10月發表《維護公屋資源的合理分配諮詢文件》，時任副房屋署長羅范椒芬更到19個區議會諮詢，結果在民意上成功爭取支持落實該政策。

不過，政府及房委會並非每次打「民意戰」都成功，房委會2014年10月因應公屋供應短缺及輪候冊申請宗數上升，提出擬縮短入息審查年期、提高額外繳交租金金額等，惟因爭議大，最終被迫擱置討論。

鄺球被揭綠表買居屋 輿論贊成「從嚴」

時移世易，昔日要求公屋戶申報入息及資產引起民意反彈，惟今年2月蔡天鳳碎屍案揭發死者前家翁鄺球手持價值7000多萬元的加多利山單位仍可以綠表買居屋一事，令社會普遍支持對公共房屋資源合理分配採取更嚴厲措施，繼收緊居屋綠表資格、持物業戶不准買居屋後，連公屋富戶政策亦能「加辣」，相信未來其他相關政策也有可能「從嚴」。