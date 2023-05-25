拆局：倡提早3月推加戶新策 房署憂爭搭「尾班車」 小組決定劃一10月生效免亂

據了解，小組委員在昨日會議對各方案的爭議不大，惟加戶政策修訂方案實施時間有不同意見，房署盼盡快實施，可減少有人藉加戶作為入住公屋捷徑，致對其他公屋申請者不公；同時認為由宣布至實施有4個多月時間，會變相鼓勵更多公屋戶申請成年子女加戶。

房委會資助房屋小組主席黃碧如接受本報查詢表示，小組委員理解房署的關注，但他們認為其他政策或方案均在10月實施，若其中一項提早於7月1日執行，恐怕會引起混亂，同時小組亦希望新規定有足夠時間宣傳，相信待10月生效對加戶政策影響不大。

現行加戶政策下，年長公屋戶（即戶主或其配偶其中一人年滿60歲）如戶籍內沒有成年子女，可以申請將一名成年子女（不論已婚與否）及其家庭成員（如適用）加入戶籍；如戶籍內已有一名單身成年子女，可申請多一名單身成年子女加入戶籍；如戶籍內已有一名已婚成年子女，不可再申請加入成年子女。新規定生效後，即房委會容許每個公屋戶籍（若戶籍內沒成年子女）只限加一名成年子女（及其家庭成員，如適用），房會相信此舉可減少公屋「世襲」問題。

社區組織協會副主任施麗珊回應收緊加戶政策時稱，關注會否令其他低收入公屋戶的子女反而要申請輪候公屋，令公屋輪候時間更長，認為此舉並非有效善用資源。

明報記者