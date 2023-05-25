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30萬公屋戶加辣 10月起兩年一報 房會通過收緊富戶政策 委員：未來須研境外物業申報

【明報專訊】推行36年、影響逾80萬公屋戶的「富戶政策」迎來重大改變。房委會資助房屋小組昨日通過加強打擊濫用公屋、優化「富戶政策」及「加戶政策」一系列新措施，10月1日起實施，其中約30萬戶「加辣」，縱使未住滿10年亦要每兩年申報居住狀况，以及是否在港持有住宅物業。房委會資助房屋小組主席黃碧如昨向本報表示，10月起須申報在港物業者，料先集中在原已須申報的住戶及小部分新納入要申報的住戶。另有小組委員表示，未來方向是如何找出境外資產瞞報。

小組：電子化處理申報 減住戶不便

黃碧如又稱，房屋署有需要時會加派人手抽查申報個案，並以電子化處理申報，以減少住戶不便。

根據新措施，公屋戶由入住單位開始，須每兩年申報戶主及所有成員有否擁有香港住宅物業，並須表明同意在購入香港住宅物業後（簽訂任何協議（包括臨時協議）一個月內）申報；另亦要申報已持續居於有關單位，並已遵守居住情况相關的租約條款；公屋戶須授權房委會向有關部門及公/私營機構查核租戶資料，如虛報資料可被刑事檢控。拒絕申報或沒有在指定日期內申報者，其公屋單位的租約可被終止。

此外，曾在申請公屋時作虛假陳述而被取消申請的申請人，5年內不得再次申請公屋；因作出虛假陳述、違反租約條款、觸犯「屋邨管理扣分制」等而被終止租約的前公屋戶，由終止租約當日起計不得再次申請公屋的限制年期由兩年延長至5年。

黃碧如稱查住戶海外內地物業「暫難處理」

據了解，會上有委員關注申報住宅物業不包括海外及內地，認為未來應可進一步探討。黃碧如回應查詢時表示，要查核住戶在香港以外地方是否有物業確實存在難度，「海外或內地相關機構未必會配合，同時這些住戶持有的物業未必可以居住，又或只是擁有部分業權，因此暫時難以處理」。

兩年內分5批申報 首兩批戶數較少

黃碧如又稱，現時逾80萬公屋住戶中，逾50萬戶因住滿10年須每兩年申報，即約30萬公屋戶由10月起須申報，而該30萬戶將於兩年內分5批申報，相信首兩批須申報住戶數目會較少，以便讓住戶及房署熟習運作。她又表示新申報表格只會要求住戶回答簡單問題，相信不會造成過度滋擾，目前房署有足夠人手應付，當中亦有富經驗的人會抽查可疑個案，但會上未有交代具體人手及抽查個案數目。

黃碧如昨在會議後會見傳媒時表示，今次修訂是希望打擊濫用公屋，但難以估計可騰空或收回多少個公屋單位，並相信以往有濫用的情况只屬個別事件。身兼房委會主席的房屋局長何永賢亦在新聞稿表示，公屋是社會寶貴資源，房委會採取多管齊下及風險為本措施打擊濫用。

小組委員、立法會議員梁文廣向本報表示，新措施已平衡打擊濫用公屋、維持公屋藏富於民的需要；他又引述房署在會上回應稱，現有人手可消化相關申報及抽查工作，冀署方增加抽查次數，包括考慮採用更多資訊科技，抽出可疑個案。梁文廣認為，未來方向肯定須探討海外或內地物業申報。

社協料遏猖狂濫用 議員質疑何不主動查

社區組織協會副主任施麗珊表示，房委會提出打擊濫用公屋的措施，例如每兩年申報居住狀况及是否在港擁有住宅物業的措施，相信可遏止較猖狂的濫用個案。

實政圓桌立法會議員田北辰昨日指出，不明白房委會仍選擇申報而非主動調查，指房署既有公屋住戶名單，只要採用簡單電腦軟件，已可核對每日物業買家資料及公屋住戶名單，每日已可查核公屋住戶購買物業資料，可即時發出警告甚至終止租約，他認為這才是其心目中的行政主導。

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