港大、科技園合辦實驗室 研本土細胞治癌

外地製細胞每次300萬 內地自產成本減半

昨日舉行開幕禮的新實驗室已獲「良好生產規範（GMP）」認證，並獲衛生署批出製造「先進療法產品（ATPs）」牌照。港大醫學院院長劉澤星稱，本港病人現須在外地製造CAR-T細胞，惟成本較高，期望新實驗室可在本地研製相關細胞，以減低成本。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系主任暨內科學系講座教授謝鴻發補充，本港患者現時每次製造CAR-T細胞需280萬至300萬元，內地經驗顯示當地生產的CAR-T細胞費用可降至100萬至120萬元人民幣（即約111萬至133萬港元）。現時港府會資助個別經濟困難的病人，他認為研發本地生產CAR-T細胞將有助減輕港府和病人的負擔。

盼助未獲商業產品覆蓋病人

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀教授謝偉財稱，新實驗室目標並非取代現有商業CAR-T細胞產品，而是協助未獲商業產品覆蓋的病人。他解釋，本港目前的CAR-T細胞治療產品，只為25歲以下、難治或復發急性淋巴白血病人，或「大B-細胞淋巴瘤」患者提供治療，期望可研發產品治療胸腔原發性淋巴瘤等疾病。

為葛量洪臨牀中心鋪路 冀5年後推產品

謝鴻發說，新實驗室現有4名曾到英國受訓的科研人員，每人培訓成本為100萬元，硬件成本則為4000萬元。他另提到，新實驗室會用作研究及培訓科研人才，並為2026年於葛量洪醫院建成的「賽馬會臨牀創新與發現中心」鋪路。他說該中心將設10間GMP實驗室，至少20名人員進駐，預計建成後兩三年與藥廠合作，大規模生產細胞治療產品。