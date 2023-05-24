質疑崇洋、地域歧視 官媒促國泰重拳整頓

「俠客島」表示事件並非孤例，質疑由外國人成立、母公司有英資背景的國泰，企業文化似乎「保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」，又批評一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，「只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低」，指香港發展離不開國家和內地人支持，「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生之事。

指國泰不代表香港 事件屬偶發

不過，文章指國泰不代表香港服務業，更不能代表香港，認為事件屬「局部和偶發」，本港正日益重視普通話，年輕一代普通話水準突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求愈來愈高，相信香港「崇拜英語而看不起普通話的逆流勢必將湮滅於歷史大潮」。

胡錫進：有員工反修例時「非常錯誤」

胡錫進認為國泰發聲明致歉的態度「還是不錯的」，但如果披露者講述的細節屬實，不單止要處罰相關員工，更需為所有國泰員工「開展尊重包括內地在內所有乘客的教育」。他建議非廣東地區乘客以後坐國泰都只講普通話，認為國泰理應為飛內地航班安排能講普通話的員工，而乘外航去其他國家建議都先講普通話，講不通再說外語，認為航空公司有義務安排懂中文的員工。胡又提到，一些國泰員工在反修例事件期間「有非常錯誤的表現」，認為端正員工的價值觀並於服務中浮現，是「每一個大型公司都要重視去做的一件事」。