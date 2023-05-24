涉嘲非英語客 國泰3空服被炒 同事交談遭客錄音舉報 公司兩日三致歉

國泰兩日查完 CEO領專組檢討待客

林世雄稱痛心 斥違待客之道

林紹波於聲明中表示，為避免同類事件再發生，將親自領導跨部門工作小組全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，最重要是確保所有員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有服務地區提供專業且一致的服務，又代表國泰向受影響乘客和社會各界再次致歉。

運輸及物流局長林世雄昨晚發聲明，稱十分痛心國泰部分機組人員的不當言論，指事件嚴重違背香港優良的待客之道、一貫的價值觀和道德標準。他要求國泰管理層立刻改善服務。

笑乘客英語索毛氈說成地氈

勸客返座後說「聽不懂人話」

事緣日前有網民以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題於小紅書發文，稱周日乘搭國泰CX987航班由成都飛往香港，其座位位於機艙後排，靠近空服員備餐及休息處，惟自坐下開始，不斷聽到空服員用英語及粵語抱怨乘客；該網民並附上一段錄音，當中先後有人提及「carpet？（地氈）」及「blanket（毛氈）」等字眼，有人笑稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it.（若你不能以英語說出毛氈，就不能獲得它）」。

該網民分析稱，是前排有乘客嘗試用英語向空服員索取毛氈時被取笑，又稱另觀察到其他歧視行為，包括有乘客嘗試用英語詢問如何填寫入境卡，得到空服員不耐煩回應；有長者在安全信號燈未熄滅時抱小孩上廁所，空服員在後面用粵語廣播提示回到座位後，以粵語向同事形容乘客「聽不懂人話」。

內地發酵 多網民稱曾遭不禮貌對待

該網民稱自己在港生活11年，母語為普通話，可說流利粵語及英語，自己雖非被歧視者，但航程中心情沒一刻是「不心痛、不難過、不憤怒」；不理解空服員對旅客的「侮辱言語以及陰陽怪氣」，又質問為何空服員「對不講英文不講粵語的乘客有這麼大的惡意」。該網民稱落機前已找乘務長了解情况，並表明會正式投訴，又在帳戶簡介中要求3名空服員就歧視言論公開道歉。

事件迅速在內地社交平台發酵，並登上「微博熱搜」，不少網民留言稱有類似被國泰空服員不禮貌對待的經歷。

國泰於帖文發布當晚已在微博發聲明致歉，稱會嚴肅調查處理，至昨午約12時半，涉事乘客在小紅書發文稱收到國泰電話，並引述對方稱，國泰高層昨早已就此事召開會議。至昨午約2時半，國泰再發聲明致歉，稱已展開調查並將涉事空服員停職。相隔約8個小時，昨晚約10時國泰再發聲明時稱已完成調查及解僱3名涉事空服員，並第三度道歉。

平機會：無理語言可構成間接歧視

對於事件是否涉及歧視，平機會回覆本報稱，雖然「語言」並非《種族歧視條例》下界定的「種族」定義，不是受保障特徵，但若某些語言的要求或條件並無理據，亦令某種族群體因無法符合有關要求而蒙受不利，則有關要求或條件可能間接歧視該種族群體。平機會表示，香港作為國際大都會，服務提供者不論從平等機會或生意考慮角度，都應以適當禮貌，平等對待來自不同地方或說不同語言的顧客，重申非常關注內地來港居民或訪客在港遭遇到的歧視問題，已於2021年向政府提交立法建議報告，政府正審議。

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