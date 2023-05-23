疑家事積怨 電鋸謀殺案 涉行兇繼子逃海外

做地盤有子女 或早計劃行兇潛逃

據了解，死者劉紅莉的姓梁丈夫「球叔」有兩段婚姻，他與首任妻子育有數名子女，包括潛逃疑兇。約30年前，球叔再婚，娶了來自內地的劉婦，兩人其後誕下多名子女。球叔的子女目前均已出身。據悉，涉案疑兇從事地盤工作，已婚，育有子女，他與後母（即劉婦）疑因家庭問題積怨多年，不排除早有計劃行兇後即潛逃海外。

元朗警區刑事部署理警司戴玉麟表示，上周六晚7時25分接獲市民報案，指一名女子在錦壆路東路邊受傷倒地，其後由救護員即場證實死亡。死者頸及雙手手腕多處疑被利器割傷，胸、腹亦有多處疑被利刀刺傷傷痕，暫不排除頸、胸、腹為致命傷痕，而相關兇器仍待法醫驗屍確定。

從後襲擊 利器割頸手 刀刺胸腹

戴玉麟表示，54歲姓劉死者為家庭主婦，與丈夫及家傭居於現場附近村屋。劉當晚約7時離家散步，行經錦壆路東時遭一名黑衣男子手持物品從後襲擊，兇徒其後往青山公路潭尾段逃去。警方經搜索後，於距死者伏屍現場約30米草叢發現45厘米長藍色電鋸、30厘米長刀及一對防曬袖，3物件均染有血漬。經調查後，警方鎖定年約40歲的男疑兇，他與死者相識，不排除犯案動機涉私人糾紛，並相信疑兇案發後已潛逃離港。

警查有否教唆犯案、協助潛逃

警方會循多方向調查，包括是否有人協助或教唆犯案，以及協助離開現場和離港，呼籲目擊事件或有資料提供者致電3661 4641與元朗警區重案組聯絡。

球叔與數名親友昨早由探員陪同往沙田富山殮房辦理認屍手續，其後駕車離去。重案組探員昨午重返死者伏屍門外的三菱服務中心蒐證。球叔夫婦的租客魏先生稱，事發前見到劉婦外出，對方稱「食完飯去散步」，惟翌日接獲她遇害消息，回想時「腳都軟、個心都唔舒服」。他說球叔夫婦感情好，常見外出散步，他們「好好人，有禮貌」，認為疑兇「好陰功、好殘忍」，會聯絡球叔，希望能拜祭劉婦。