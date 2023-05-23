等換腎7年病人：不拒絕內地器官

盼增透明 交代器官來源

36歲的陳先生因先天疾病，念小學時已需「洗肚」，2016年開始輪候腎臟移植，2018年改用俗稱「洗血」的洗腎方案。對於兩地擬建立恆常器官互助機制，他認為可將兩地未能配對予當地病人的器官提供一個「好去處」，能挽救更多生命，同時避免浪費器官。

陳說，機制依賴兩地醫護把關，惟部分港人或因未親身體驗過內地醫療系統和法制，難免對內地器官捐贈的發展、透明度抱有疑問。他建議推行互助機制後可增加透明度，例如本地病人獲安排接受內地器官，主治醫生應先向病人交代不涉捐贈者身分的背景資訊等。

彭鴻昌：跨境捐贈非新做法

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，器官移植是延續生命的神聖醫療工作，任何人都應尊重捐贈者無私大愛行為，不論什麼立場，都不應惡意破壞器官捐贈制度。對於有人在網上呼籲他人取消登記，他說許多病人把生命寄託在器官移植上，呼籲「將心比己」。

彭說近年本港與內地器官移植醫療水平已很接近，建議政府多從醫療專業角度向市民解釋，避免誤解；政府應讓市民清楚知道跨境器官捐贈非新做法，過往香港亦曾有器官捐贈台灣，只是現時香港與內地研究設恆常機制，未來只會在港找不到合適病人作移植，才會把相關器官捐贈內地。