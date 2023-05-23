捐器官近5月2880退出 去年2.7倍 另2905撤登記無效申請 政府：有人貶損與內地互助機制

醫衛局昨發稿稱，衛生署留意到近期中央器官捐贈登記名冊網站的取消登記數字不尋常，去年12月至上月共有5785個取消登記申請，其中2905個是從未登記卻申請退出或重複取消的無效取消申請，2月無效取消登記比率達74%。當局稱不排除少數人意圖擾亂中央名冊的代表性及增加政府人員行政負擔，認為有關行徑極不負責任，並予以譴責。

取消「原因多樣」 同期5000新登記

至於同期2880個取消登記有效申請，醫衛局指遠較過去數字高，認為背後原因多樣，當局重視每個登記，更尊重個人自主決定，會積極加強推廣器官捐贈機制與精神的教育。翻查立法會特別財委會文件，去年有1615人取消器官捐贈登記，醫衛局昨回覆本報稱經核算後有調整，去年取消登記數字扣除重複遞交及無效申請後為1068人，換言之，近5個月有效取消登記數字已超出去年總數，且多約1.7倍，而2018至2021年每年取消登記人數（包括無效取消）則為三位數（見圖）。

政府指網上有人歪曲利他精神

政府提到，近日網上有少數人歪曲器官捐贈的利他奉獻精神，宣揚登記器官捐贈者應審視受惠者身分，甚至呼籲他人取消登記，完全違背器官捐贈精神，醫衛局表示遺憾，又批評個別人肆意貶損內地與本港建立恆常器官移植互助機制的積極意義，蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助，以至內地捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實。政府呼籲市民繼續支持器官捐贈，「不要為少數別有用心的人挑動而破壞本港多年建立、得來不易的器官捐贈氛圍」。

議員促設問卷了解何故退出

立法會議員陳凱欣認為，當局須調查取消登記出現不尋常的原因，若有人刻意擾亂，必須譴責或利用法例處理，亦建議政府檢視登記系統有否漏洞而被濫用。她說不排除有人誤以為已登記名冊而申請退出，或有人因對本港器官捐贈制度有誤解而取消登記，建議政府盡快在名冊列明器官將優先供港人使用、列明捐贈路線圖等，以釋公眾疑慮。她亦建議更新中央名冊退出機制，例如申請退出前加入簡單問卷，了解取消登記原因，有助掌握市民退出原因，以制訂針對的宣傳工作，亦可「畀啲時間市民想清楚」，避免因衝動而退出。

團體料涉移民潮、不信內地

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡稱，現未有清晰資料了解市民為何取消登記。她說除移民潮外，不排除有人因「不理解、不信任、不滿意」內地器官捐贈情况而取消登記，政府必須多向公眾講解有關內地資訊，例如各省份均有組織專責統籌醫院的器官捐贈，令市民更明白和減少憂慮。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌不揣測取消登記者動機，但不排除有人因移民或對政府不信任，建議政府了解市民取消登記原因，針對解決問題和加強相關宣傳。

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