外交部薦12公務員聯國工作 化驗師盼當國家世界橋樑

「80後」陳玠彤在香港大學畢業，擁有哲學博士（化學）學位，2018年加入政府做化驗師，先後出任水務署及政府化驗所的化驗師。

將赴肯尼亞 鼓勵同事參加下一批

陳玠彤首次踏足非洲，臨行前已經做足準備，包括打預防疫苗，並事先聯絡當地工作人員，了解肯尼亞的生活情况。她說，未來兩年的3個目標是擴闊視野、汲取經驗，以及可以薪火相傳，鼓勵有志參與國際組織事務的公務員，把握機會參加下一批JPO，展現香港人勤奮高效、認真務實的工作特質。她又期望，可擔當國家和世界的橋樑，向世界說好香港故事。

楊何蓓茵冀歸來後做好經驗傳承

公務員事務局長楊何蓓茵在facebook出帖文，簡介JPO，並希望12個公務員在學成歸來後，會跟其他公務員做好經驗傳承，令香港擁有一批又一批具國際視野、熟悉內地及香港發展機遇的「超級聯繫人」。