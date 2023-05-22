外交部薦12公務員聯國工作 化驗師盼當國家世界橋樑

【明報專訊】12名年青公務員獲外交部推薦，參加聯合國初級專業人員方案（JPO），以中國人員身分到聯合國不同機構工作兩年，今年初陸續出發。其中政府化驗所化驗師陳玠彤（Olivia）本月底會去肯尼亞的聯合國環境規劃署內羅畢總部的化學品與衛生處工作，項目重點是減少來自化學品同廢物的污染，還會同世界各地政府、組織等合作，找出有效管理化學品及廢物污染的方案。
「80後」陳玠彤在香港大學畢業，擁有哲學博士（化學）學位，2018年加入政府做化驗師，先後出任水務署及政府化驗所的化驗師。
將赴肯尼亞 鼓勵同事參加下一批
陳玠彤首次踏足非洲，臨行前已經做足準備，包括打預防疫苗，並事先聯絡當地工作人員，了解肯尼亞的生活情况。她說，未來兩年的3個目標是擴闊視野、汲取經驗，以及可以薪火相傳，鼓勵有志參與國際組織事務的公務員，把握機會參加下一批JPO，展現香港人勤奮高效、認真務實的工作特質。她又期望，可擔當國家和世界的橋樑，向世界說好香港故事。
楊何蓓茵冀歸來後做好經驗傳承
公務員事務局長楊何蓓茵在facebook出帖文，簡介JPO，並希望12個公務員在學成歸來後，會跟其他公務員做好經驗傳承，令香港擁有一批又一批具國際視野、熟悉內地及香港發展機遇的「超級聯繫人」。
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