同院同手術收費可相差逾兩倍

私院網上公布療程收費統計 更新年份各異

衛生署專題網站羅列各私院數據，最新提供至2021年，部分醫院網站已更新至2022年，仁安醫院僅顯示2021年下半年。衛生署回覆解釋，私院在統計上一年收費數據後會提交，政府整合後會上載專題網站，上述工作一般每年年中完成。

大部分醫院網站提供中英文格式，嘉諾撒則只有英文；至於手術宗數，大部分僅提供「少於30宗」等大概範圍，仁安則列明人次。

以衛生署網站所示的乳房腫塊切除術總收費比較，養和醫院第90分位數收14.3萬元，中大醫院收4.1萬元，相差逾10萬元。相同醫院同一手術總收費也可以相差很遠，仁安網站顯示眼科晶狀體乳化及人工晶體植入住院手術中位數及第90分位數差距1.11倍，結腸切除術亦相差七成、約12.7萬元。此外，養和不止提供30項程序收費數據，亦包括機械臂全膝關節代換術、前列腺切除術。

彭鴻昌：市民難看懂數據 倡院方解釋差異原因

彭鴻昌稱，市民難看懂有關數據，若因特殊情况須用額外治療，將致最終費用較高，單看數據卻無從得知原因。若現收費爭議，他稱現時病人要先「找數」，再先後向醫院及私營醫療機構投訴委員會投訴，一般需半年至9個月，複雜個案時間或更長。他曾提議若實際收費高於預算一定比例如一至兩成，院方須即時解釋，病人亦可向委員會覆核，惟政府當時認為難界定有關百分比，他現冀政府重新考慮。

曾任私院行政人員的翹康醫務中心創辦人梁國齡認為，當局有責任教導公眾如何閱讀收費表和選擇服務，建議圖文並茂解說。