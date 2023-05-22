私院收費研用條例增透明度 現30種療程數據公布靠自願 擬擴範圍

明報記者 張逸羲、何珮瑚

時間表未定 醫衛局擬年內做顧問研究

醫務衛生局回覆本報稱，政府致力提高私營醫療機構收費透明，便利市民作出醫療決定前可掌握更充分收費資料，局方正參考先導計劃運作經驗，擬於年內做顧問研究蒐集相關資料，其間會與各持份者商討，研究進一步落實收費透明措施。該局指條例列明機構持牌人須遵守的收費透明措施，並賦權局長就相關事宜訂立規例。

政府2014年展開私營醫療機構監管諮詢，兩年後推出「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」，要求私院就指定醫療程序向病人提供收費預算及公布統計數據，及公布主要收費價目，其後成為條例立法基礎。然而有關措施非私院發牌要求，且上述30項醫療程序非由條例訂明，亦沒有寫在按條例訂立的《私家醫院實務守則》內，變相私院只需自願執行。

消委會數據顯示，條例下的私院牌照於2021年生效後，有關私院收費爭議投訴宗數未明顯改變，過去5年介乎8至17宗（見圖），較常見是病人從院方獲取收費資訊有別於實際收費。衛生署於2018至2020年共接獲24宗相關投訴，經調查後1宗違反規定並發出規管信，政府2020年12月成立的「私營醫療機構投訴委員會」於2021及2022年共接獲7宗投訴，其中6宗無違規、1宗正處理。

據悉，政府以往主要與私院業界緊密溝通，讓醫院自願採取收費透明措施，惟消息稱，政府早於新冠疫情前已開始構思就收費透明訂立規例，礙於專注抗疫而未落實，考慮到抗疫期間雙方加深溝通，政府正重新檢視方案細節，包括涵蓋哪些醫療程序等，並會研究要求提供更多及更清晰收費價目及統計數據。

私院聯會：現做法成功 認同可適時檢討

梁國齡：再停滯不前會浪費前人心機

私院聯會主席何兆煒稱未聞政府有意要求增加收費透明度，又稱現行做法成功、成熟和暢順，私營醫療機構投訴委員會未曾裁定投訴成立，但認同可適時檢討。他關注部分常見程序如「通波仔」難作預算，病人須入院注射顯影劑作血管造影，方確定須使用多少支架，對最終收費影響很大。

私院前行政人員、翹康醫務中心創辦人梁國齡稱，政府方向合理及符合社會期望，「如果再停滯不前就會浪費前人心機」，且公布收費資訊主要涉數據收集，執行不會很難，形容增加收費透明「並非難不難處理，而是必須要做」。他認為政府須提供時間表，例如何時推展至哪些手術、最終目標為何等，有助社會監察及加快推進。

林志釉：違規循刑事 或反效果損病人利益

本身是執業律師的香港病人政策連線主席林志釉憂慮，若以法例執行，私院一旦被指違規要循刑事檢控處理，機制過分嚴苛，甚或導致反效果損害病人利益，例如私院在提供預算時或「有理無理都寫到好闊先」。他認為可修改《實務守則》，列明違規罰則，具阻嚇力且可較快實施。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認同擴闊涵蓋程序，另建議更清晰列明收費包含哪些程序和服務，但認為政府須更大力介入規管私院，長遠提供誘因推動套餐式收費，令更多私院參與，才能降低整體收費。

中大醫院：下一步套餐式收費

中大醫院行政總裁馮康認為，規管私院需逐步走，提升收費透明是第一步，現時收費價目及統計數據具參考價值，若擴大涵蓋手術項目，便愈多病人受惠；下一步是套餐式收費，提供更準確收費預算及有助日後規管保險價格，惟本身醫療費用不菲，難以此降低整體私院價格。他稱中大醫院是政府推動套餐式收費的「一隻棋」，該院套餐定價仍處起步階段，難說已成熟和順暢，現須先釐定外科手術價格，其後是病情變化較大的內科，現未是時候由政府牽頭讓更多私院參與，但難評何謂成熟時機推展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676