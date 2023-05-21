4層樓高升降台塌 電影劇組8人傷 工程師料涉操作不當

升降台車四輪凌空 擊後面吊車

昨午4時半，九龍城沙浦道30至38號富豪東方酒店外有人在高空拍攝電影，升降台升至酒店4樓約15米位置拍攝，突然塌下，升降台車向後翻倒，升降台擊中後面另一輛吊臂車的車頂，隨升降台墮下的其中一名傷者自行脫身，其餘7人由救援人員抬出送上救護車。8名傷者包括兩名攝影師及6名助手，年齡32至61歲，傷勢有輕有重，包括骨折、撞傷、擦傷流血等，分送伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。

消防派出坍塌搜救專隊到場協助固定升降台車。現場所見，升降台車頭仰起，四輪凌空，只剩車尾兩邊支架支撐，富豪酒店外牆疑被撞爛，小量牆磚剝落。

英皇稱劇組有買保險 目擊者見血「以為拍戲」

英皇電影及七印象文化共同發聲明稱，昨午一齣由內地演員黃渤及倪妮主演的新片在九龍城拍攝期間發生意外，8名工作人員受傷，公司將全力支援及協助，電影開拍前已為整個劇組購買保險。翻查資料，英皇電影3月曾公布將開拍由管虎導演的電影《一個男人和一個女人》，由黃、倪二人主演。

附近食肆負責人黃小姐說，最近10日沙浦道兩邊行車線因搭建拍攝場景陸續封閉，有人搬來大量器材，晚上亦有保安員看守。她說事發時有3至4名工作人員突然衝入店內取走樽裝水及紙巾，她追出，見兩名傷者頭及手流血。她說初時以為拍戲，後來才意識到真的發生意外。

現場所見，沙浦道因拍戲而搭建一列排檔，附近唐樓天台亦放置大型射燈，兩部吊臂車停泊富豪酒店旁邊，其中一部體積較小的設有升降台，另一部較大的則吊住一個10米乘10米鐵架，架上有兩塊白布，相信是拍攝補光用，鐵架旁有多條繩索連接富豪酒店及附近唐樓。據悉現場前日已拍攝約12小時。

業界：8人體重未超上限 一般載兩人

結構工程師倪學仁估計今次事件很可能涉及升降台操作不當，因操作員通常會將升降台置於車身前方，避免重心離車輪太遠，若必須將升降台置於車身後方，駕駛室內亦會有相關指引卡，提醒操作員留意升降台與車身距離，若距離遠，就要減輕升降台負重。他說，升降台上的人要接受訓練，亦須戴安全帶，以兩條獨立救生繩連接身體及升降台圍欄。高空工作台車協會主席廖先生稱，涉事升降台承重最多1公噸，一般只載兩人，8個人體重雖未超上限，但若他們在台上走動甚至跳動，又或集中站在一邊，有可能導致翻倒。