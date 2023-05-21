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要聞

溥仁家長求見蔡若蓮不果 教局批帶幼童上街

【明報專訊】獻主會溥仁小學因收生不足，下學年小一被「派0班」，申請「特別視學」救校方案被拒，最快2026/27學年停辦，成為近年首間面臨被「殺校」的津小。一批溥仁小學家長不滿教育局拒絕救校方案，昨趁局長蔡若蓮在黃大仙一間中學出席活動時，到場外要求會面及遞請願信，蔡其後乘車離開，未接觸請願者。教育局回應稱曾多番派員接信，並邀請對方進入場內，在不影響活動下見面，均遭拒絕，對此表示遺憾，同時對年幼學童在炎熱天氣下被帶上街深表心痛和關注。

教局稱邀入場會面遭拒 有派人接信

教育局表示，上周初曾與校方代表及辦學團體會面，交代未接納「特別視學」申請，若校方不同意結果，可透過正式渠道上訴；局方會繼續循正式渠道與辦學團體及學校保持溝通。

蔡若蓮昨早在黃大仙樂善堂余近卿中學出席活動，十多名溥仁小學家長及學生到場外舉起「懇請局長還我溥仁小一派位」、「溥仁是我家」等標語，要求與蔡對話，有家長高呼「我要直接同局長會面，我要發表我嘅意見」，教育局派出分區代表接信，家長拒絕，並要求與教育局高層接觸。蔡在場內出席活動期間，有職員提出讓家長入內會面，惟家長提出要「傳媒一同出席會面」，最終拒絕安排。

家長對停辦徬徨 質疑酌情準則不一

家長朱太昨接受傳媒訪問時稱其小朋友讀小一，有特殊學習需要（SEN），去年物色學校時「找了十多間」，僅兩間願進一步洽談，過程感受到溥仁小學教師對SEN學童的關懷，最終選擇入讀。她說擔心溥仁小學在數年後面臨殺校，其小朋友將需轉校，未必可獲適切照顧。她說在過去大半年，其小朋友原很抗拒上學，現會主動舉手答問題，「見到教師好用心教」，哽咽問日後「轉校轉去邊？」

家長李小姐的小朋友同樣有SEN，她對溥仁小學日後面對停辦感徬徨，同樣強調教師用心，憂慮日後難找同類主流學校入讀。家長鄭女士就關注教育局「派0班」時準則不同，質疑位於禁區的沙頭角中心小學同樣差一人才達開班要求，卻獲當局酌情批准續辦小一，類似情况的溥仁小學卻獲「派0班」是不公平。

相關字詞﹕派0班 蔡若蓮 教育局 獻主會溥仁小學 溥仁小學

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