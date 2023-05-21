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常額迫轉合約工 教師求助增 教總指殺校壓力下趨普遍 質疑或違僱傭例

【明報專訊】本港學齡人口持續減少，津校若收生不足將被「派0班」，面臨「殺校」風險增加。教育工作人員總工會（教總）關注，學校面對殺校壓力下採用教師合約工比往年普遍，有常額教師投訴被校方要求改簽合約工，待遇及身分有明顯差別，教總強調校方單方面更改聘用條款不合理，或觸犯《僱傭條例》。教總指現時正值教師簽約高峰期，籲欲轉職教師警惕，有需要應及時求助或投訴。教育局回覆會了解事件並跟進，按需要適時提供支援。有立法會議員關注中學因減班而有常額教師轉為合約教師，建議教育局參考小學做法，容許中學保留因減班產生的超額教師最多3個學年。

教總會長余綺華說，教師合約問題存在多年，自去年5月共收到50宗相關投訴，近期觀察到，已簽約的常額教師被校方要求改簽合約工的情况趨增，今年2月至今收到5宗，形容屬「新出現嘅問題」，投訴數字僅屬「冰山一角」，不少面對同樣問題的教師求助前已改簽合約工，更有人選擇啞忍。

近4月收5津小教師投訴 公積金變強積金

5宗個案皆為津小教師，有投訴個案以匿名錄像講述遭遇，稱去年12月與學校簽約為常額教師，惟今年初校方要求改簽為合約教師，由公積金供款改為强積金，帶薪病假亦減至每月兩日。該個案更提及校方不斷「恐嚇」她，稱沒教席身分屬「黑工」，若不改簽合約會無糧出，並要求新合約填上之前簽約的日期。有關個案其後向教總求助，當時決定不簽，惟最終難抵壓力就範，但按實際日子簽約。

余稱，現時部分學校收生不足導致出現超額教師，為增加人員調配彈性，校方採用教師合約工比往年普遍。余稱常額教席較合約工更具吸引力，部分學校或以此吸引人才，呼籲欲轉職教師注意常額隨時變合約工，簽約時應審慎。她呼籲學校保障教師獲合理薪酬，並促請教育局及勞工處正視問題。

教局稱跟進 朱國強：減班趨勢蔓延中學

教育局回覆查詢稱，按現行安排，資助小學每年2月1日至有關學年結束為止的所有教席空缺，均應由臨時教師填補。局方每年均向學校發通函載列有關安排。至於教總反映的投訴個案，局方會了解，與相關學校和教師溝通，並按需要適時提供支援及協助。

教育界立法會議員朱國強說，教育局已規定小學因減班形成的超額常額教師，相關教席可保留3個學年，小學教師權益仍受一定保障。他說中學暫未有相關政策，亦了解到確有中學因減班而有常額教師轉為合約教師，料減班趨勢逐步蔓延至中學，建議教育局參考小學做法，同樣容許中學保留減班產生的超額教師最多3個學年。

香港教育工作者工會主席黃建豪稱，最近兩個月收到234宗與教師合約相關求助，暫未見因應縮班潮而有大批教師被要求由常額轉為合約制。他建議學校在應對縮班超額教師問題時，要制定客觀準則，包括以過去教師兩三年的表現、活動成就，考慮超額者去留優次，而非簡單以「遲來先走」原則處理。

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相關字詞﹕資助學校 常額教師 教總

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