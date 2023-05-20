明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

張舉能明率團訪京

【明報專訊】司法機構公布，終審法院首席法官張舉能周日（21日）起將率團訪問北京4日，將拜會新任最高人民法院院長張軍，並參觀北京國際商事法庭等地，亦會禮節性拜會全國人大基本法委員會、最高檢察院、司法部及港澳辦。

此次是張舉能2021年上任以來第二次官式訪問北京。張舉能2021年剛上任後，同年5月訪京，當時司法機構提及他是應最高人民法院邀請。張舉能此次隨行陣容與上次相同，包括高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢。上周四（11日），區域法院首席法官高勁修亦應廣東省高級人民法院邀請率團訪問。

翻查資料，最高人民法院副院長楊萬明今年3月底及4月先後在北京會見律師會及大律師公會訪京團，又於3月在廣東會見張舉能、潘兆初等法官，3個場合分別覆述中共二十大報告中「完善香港司法制度和法律體系」部分；其中4月接見大律師公會時，楊萬明呼籲公會「在憲法和基本法框架內踐行和發展具有香港特色的普通法制度」。

民主思路訪京 夏寶龍接見

另外，民主思路一連數日訪京，拜會多個內地部委及大學法學院，前日獲港澳辦主任夏寶龍接見。民主思路召集人湯家驊說，與夏會面逾兩小時，較原定超時約40分鐘，其間就香港的事「咩都傾」，但無提及《基本法》23條立法。他說不便覆述對方看法，但感覺中央官員對國家安全議題的看法相當廣泛，不局限於香港，也觸及中美關係等。他又表示，向全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹提出在港推廣憲法，包括3間本地法律學院將憲法教育成為必修科。

（港區國安法）

相關字詞﹕張軍 張舉能 司法機構

上 / 下一篇新聞