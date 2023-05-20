此次是張舉能2021年上任以來第二次官式訪問北京。張舉能2021年剛上任後，同年5月訪京，當時司法機構提及他是應最高人民法院邀請。張舉能此次隨行陣容與上次相同，包括高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官朱芬齡及司法機構政務長梁悅賢。上周四（11日），區域法院首席法官高勁修亦應廣東省高級人民法院邀請率團訪問。

翻查資料，最高人民法院副院長楊萬明今年3月底及4月先後在北京會見律師會及大律師公會訪京團，又於3月在廣東會見張舉能、潘兆初等法官，3個場合分別覆述中共二十大報告中「完善香港司法制度和法律體系」部分；其中4月接見大律師公會時，楊萬明呼籲公會「在憲法和基本法框架內踐行和發展具有香港特色的普通法制度」。

民主思路訪京 夏寶龍接見

另外，民主思路一連數日訪京，拜會多個內地部委及大學法學院，前日獲港澳辦主任夏寶龍接見。民主思路召集人湯家驊說，與夏會面逾兩小時，較原定超時約40分鐘，其間就香港的事「咩都傾」，但無提及《基本法》23條立法。他說不便覆述對方看法，但感覺中央官員對國家安全議題的看法相當廣泛，不局限於香港，也觸及中美關係等。他又表示，向全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹提出在港推廣憲法，包括3間本地法律學院將憲法教育成為必修科。

（港區國安法）