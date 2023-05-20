50億國安開支3月撥 財案未提 距上次80億「數年之用」兩年3個月 今未提年期

葉劉：應信國家 狄志遠倡多解釋

行政會議召集人葉劉淑儀說，各地國安開支都不太多公開交代，以免給對手知道，認為應「信任國家」。行會成員湯家驊說，原則上外界期望較大金額的開支可能在預算案會提及，但他認為難以評論為何今次未在預算案一併公布。新思維立法會議員狄志遠認為，撥款兩年多後再增撥50億元，「都比較快」，建議政府可在不涉機密情况下，多解釋開支用在什麼範疇，「是電訊科技、器材、家俬」，相信減少神秘感，有助社會接受國安法。

警年度開支1/5 兩倍司法機構

今次是陳茂波第二次為國安開支一筆過撥備，與上次撥款相距約兩年3個月。本報對比不同政府部門的年度開支，50億元金額約為警務處2022/23年度實際開支的五分之一，亦較司法機構開支多一倍（見圖）；而開支最大的政府部門為醫衛局，同期開支逾1136億元。

政府2月上旬公布，截至去年12月的9個月帳目中，無提及80億元國安專項款項，本報當時曾向政府查詢是否維持「數年之用」評估、是否需要增撥，當時財政司長辦公室重申2020年底已撥備，不進一步披露細節。本報昨再向財政司長辦公室查詢80億元款項是否已用畢、今次50億元使用年期等，獲回覆根據國安法14條，國安委工作不受任何機構或人干涉，故不會進一步披露。

翻查資料，港澳辦主任夏寶龍3月在北京會見特首李家超，李會後引述夏提醒本港仍有國安風險，有破壞力量潛伏社會，提醒特區政府要做好風險管理及預案。本報向特首辦查詢增撥國安開支與夏的提醒是否有關，特首辦回覆「無補充」。

葉劉淑儀說，增撥款項相信是基於工作需要或人手增加，但不知道具體範疇，故不評論。她不認為與《基本法》23條立法工作有關，除非因立法而令國家安全維持高度警戒。

立法會財委會主席陳振英說，不清楚為何新的50億元在3月才入帳，參考人大審批內地預算案，他估計該筆款項可能經過複雜的審批程序。他又說，首次國安撥款80億元只是粗略估算，近年國安事務比想像中多和複雜，人力物力或較預計多。他相信隨着日後國安風險減少，相關開支會較易控制及預計。

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