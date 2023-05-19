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首發黃色暑熱警告 有地盤工續烈日工作

【明報專訊】勞工處周一（15日）起推出《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，昨午首度發出黃色工作暑熱警告，「極重勞動者」如紮鐵和棚架工應每工作15分鐘就休息45分鐘。警告歷時兩小時，其間不少工人繼續在烈日下工作，有僱主和工人甚至不知已發警告或不清楚相關指引。有商會關注執行困難，包括如何快速通知工人、部分工序未能即時停工等。有工會認為昨日情况反映不少執行問題，建議政府研究更早預警，讓僱主做好準備。

勞工處昨午1時50分發出黃色工作暑熱警告，至3時50分結束。根據指引，在黃色警告下，「中等勞動者」如廚師、清潔工等每工作45分鐘就休息15分鐘；「重勞動者」如搬運工人、釘板工人等應每勞動30分鐘就休息30分鐘；「極重勞動者」包括紮鐵、棚架工人應每工作15分鐘就休息45分鐘。醫管局稱公立醫院昨沒接獲懷疑中暑求診個案。

工人：僱主只叫唞一唞 沒說明多久

警告生效期間，中環碼頭附近一個地盤不少工人埋頭苦幹。工人李先生說僱主沒提及暑熱警告安排，自己過去數小時沒休息，也沒見工地內有紮鐵及搬運工休息。工人戴先生在地盤門口修補路磚，亦負責搬運，他說公司有提及暑熱警告，但他不清楚各類警告分別，僱主只叫他們「唞一唞」，沒說明休息多久。他說昨非常炎熱，曾休息半小時，僱主沒提供食水，僅自己買水喝。

香港建造商會執行總監梁敬國表示，昨有承建商不知發出了暑熱警告，業界認為執行有困難，例如如何快速通知所有工人、處理某些工序時難即時停工。他說不反對暑熱指引，但關注如何執行，將與建造業議會、業界等組成工作小組再商討細節。他認為安排可更簡單，例如達至某溫度，建造業須停工。

建造商會指執行難 勞聯倡先預警

勞聯副主席譚金蓮表示，昨曾向清潔工、保安、在地盤工作的機電工友了解，部分不知已發暑熱警告，因工作時不會看手機；亦有僱主有跟隨指引安排。她舉例有屋苑管理人員知悉暑熱警告生效後通知保安，但部分人正巡邏，完成工作後警告已結束。

譚認為勞工處推出暑熱警告是「好的開始」，但昨明顯有不少操作和執行問題，建議可研究更早預警，提醒有可能發出暑熱警告，讓僱主做好準備；亦要檢討如何為工友提供更直接發布信息渠道，另建議政府研究發出黑色工作暑熱警告時能否以短訊通知市民。

相關字詞﹕打工仔 夏天 暑熱指引 暑熱指數 勞工處

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