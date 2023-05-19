建寮屋戶「安置屋邨」 起「產業大樓」重置棕地作業

擬收回300公頃私地 未掌寮屋戶數

發展局發言人表示，由於現時未作凍結登記程序，未掌握範圍內具體受影響寮屋戶數量，但據當局點算，在範圍內現有約1400個可供居住的構建物。局方表示，現時建議的「專用安置屋邨」用地有部分為政府擁有，毋須收地，可於2031年率先入伙，屆時「專用安置屋邨」會由房協興建及管理，可免經濟審查，讓受影響寮屋戶租住或購買。

90公頃魚塘填平 發展濕地公園「彌補」

新田科技城發展範圍約有90公頃魚塘需填平，當局會收回毗連具生態價值的私人魚塘及濕地，發展三寶樹濕地保育公園，冀通過濕地和魚塘的修復和保育，創造環境容量，彌補因填平魚塘所造成的生態功能損失，環境生態局會就此諮詢公眾。發展局稱，期望可透過補償措施做到「濕地零淨損失」。

被問及受影響養魚戶日後可否維持作業，發展局發言人稱，在新田科技城範圍內的90公頃魚塘約一半已荒廢，如有意繼續作業者，可安排在三寶樹濕地保育公園範圍內「繼續養魚」，發展局願與漁護署探討。

局方透露新田科技城發展範圍內約有126公頃棕地，日後相關作業者可選擇在範圍內佔地16公頃的「多層現代產業大樓」重置。被問及土地是否足夠安置棕地作業，發言人表示該大樓可提供約77公頃樓面，部分棕地業權人在收到賠償後未必會繼續經營，而即使重置，所需面積或少於原來用地。發言人同時以洪水橋／厦村為例，稱已預留72公頃土地作工業及物流用途，相信足夠。