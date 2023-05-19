新田科技城擬可直接批地吸龍頭 627公頃搞創科 市中心5萬伙住宅

政府早於2021年10月《北部都會區發展策略》提出發展新田科技城。發展局近日向立法會發展事務委員會提交文件，交代相關土地用途建議（見圖）。發展範圍土地由新田公路及粉嶺公路貫穿，以南北分兩個主要區域，北面為「創新科技園區」，南面為「新田市中心」，具住宅、政府及社區設施、休憩用地、文化及康樂樞紐等功能。創科用地最早可於2026年供應；首批居民預計2031年起入伙，大部分居民則於2034年開始遷入，料可容納最少14.7萬人口（見表）。

目標2026供創科地 首批居民2031入伙

發展局目標下月初就方案展開為期兩個月公眾參與活動，包括巡迴展覽和向持份者等舉行簡報會，在蒐集公眾意見後，或會修訂建議發展大綱圖；當敲定土地用途建議後，目標明年首季展開相關法定程序，如獲立法會財委會批准撥款，目標明年第四季展開土地平整工程。

政府擬引入創科龍頭企業進駐香港，發展局昨向傳媒介紹擬議規劃方案時解釋，會在創科用地規劃提供更多彈性。發言人稱，方向之一是在法定規劃上容許更廣泛的准許用途，以容許土地可彈性安排研發、產品開發、大規模生產、人才公寓及其他配套設施等用途；而在批地過程中，政府會透過批地文件和地契等行政措施，避免土地偏離政府規劃方向，出現「妹仔大過主人婆」情况。

認「敏感」 發展局：會衡量龍頭科企貢獻

以往政府會透過公開招標撥地，但為便利日後引進企業，會考慮容許直接批地，又或以有限制的投標方式撥地。被問及直接批地的審批程序及如何確保符合公眾利益，發言人稱香港土地資源珍貴，批地會視乎相關龍頭企業可為香港帶來什麼實質利益，包括可提供多少就業機會、對本地生產總值的貢獻等。發言人稱明白直接批地「具敏感性」，強調「會有規有矩，呢方面會記住」，日後會有一定規範。至於是否必經行會審批，發言人稱因在洽商企業進駐，有「一定敏感程度」，會研究實施機制。

團結香港基金副總裁葉文祺對政府預留不同面積的地塊，以及將以靈活批地模式吸引科企表示歡迎，但認為政府在考慮以優惠政策招商引資的同時，須確保進駐企業對香港創科發展帶來相等貢獻，讓相關協議是「等價交換」；參考國內外經驗，條件包括企業繳交一定稅款、帶動就業、轉移技術、設立研發或生產設施等。

長春社回應稱，據他們初步計算是次發展範圍受影響濕地保育區達152公頃、濕地緩衝區達137公頃，認為發展局只提須填平約90公頃魚塘，有淡化影響或誤導公眾之嫌，同時令濕地受近10年最大規模破壞，成為極壞先例。

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