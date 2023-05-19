明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

新田科技城擬可直接批地吸龍頭 627公頃搞創科 市中心5萬伙住宅

【明報專訊】發展局昨日公布佔地627公頃（包河套區）的新田科技城建議發展大綱圖，當中300公頃屬創科用地，可容納700萬平方米總樓面面積（相當於17個科學園）；另外在新田公路／粉嶺公路以南建議發展為新田市中心，料由2031年起提供約5萬個公私營住宅單位，並涵蓋「政府、機構或社區設施」、休憩用地等，形成自給自足社區。政府擬引入創科龍頭企業落戶香港，為提供彈性，發展局在創科用地會考慮直接批地或有限制的投標方式撥地。發展局昨向傳媒簡介時強調，明白直接批地方式有一定敏感性，政府會透過地契等行政方式確保批出用地符合發展用途。

政府早於2021年10月《北部都會區發展策略》提出發展新田科技城。發展局近日向立法會發展事務委員會提交文件，交代相關土地用途建議（見圖）。發展範圍土地由新田公路及粉嶺公路貫穿，以南北分兩個主要區域，北面為「創新科技園區」，南面為「新田市中心」，具住宅、政府及社區設施、休憩用地、文化及康樂樞紐等功能。創科用地最早可於2026年供應；首批居民預計2031年起入伙，大部分居民則於2034年開始遷入，料可容納最少14.7萬人口（見表）。

目標2026供創科地 首批居民2031入伙

發展局目標下月初就方案展開為期兩個月公眾參與活動，包括巡迴展覽和向持份者等舉行簡報會，在蒐集公眾意見後，或會修訂建議發展大綱圖；當敲定土地用途建議後，目標明年首季展開相關法定程序，如獲立法會財委會批准撥款，目標明年第四季展開土地平整工程。

政府擬引入創科龍頭企業進駐香港，發展局昨向傳媒介紹擬議規劃方案時解釋，會在創科用地規劃提供更多彈性。發言人稱，方向之一是在法定規劃上容許更廣泛的准許用途，以容許土地可彈性安排研發、產品開發、大規模生產、人才公寓及其他配套設施等用途；而在批地過程中，政府會透過批地文件和地契等行政措施，避免土地偏離政府規劃方向，出現「妹仔大過主人婆」情况。

認「敏感」 發展局：會衡量龍頭科企貢獻

以往政府會透過公開招標撥地，但為便利日後引進企業，會考慮容許直接批地，又或以有限制的投標方式撥地。被問及直接批地的審批程序及如何確保符合公眾利益，發言人稱香港土地資源珍貴，批地會視乎相關龍頭企業可為香港帶來什麼實質利益，包括可提供多少就業機會、對本地生產總值的貢獻等。發言人稱明白直接批地「具敏感性」，強調「會有規有矩，呢方面會記住」，日後會有一定規範。至於是否必經行會審批，發言人稱因在洽商企業進駐，有「一定敏感程度」，會研究實施機制。

團結香港基金副總裁葉文祺對政府預留不同面積的地塊，以及將以靈活批地模式吸引科企表示歡迎，但認為政府在考慮以優惠政策招商引資的同時，須確保進駐企業對香港創科發展帶來相等貢獻，讓相關協議是「等價交換」；參考國內外經驗，條件包括企業繳交一定稅款、帶動就業、轉移技術、設立研發或生產設施等。

長春社回應稱，據他們初步計算是次發展範圍受影響濕地保育區達152公頃、濕地緩衝區達137公頃，認為發展局只提須填平約90公頃魚塘，有淡化影響或誤導公眾之嫌，同時令濕地受近10年最大規模破壞，成為極壞先例。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新田市中心 創新科技園區 新田科技城

上 / 下一篇新聞