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指單靠底薪難生活 九巴工會促加薪8%

【明報專訊】九巴昨日與工會代表開會，工會要求今年加薪8%，以及多項改善福利待遇要求，包括全面恢復員工超時津貼等。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，員工面對縮減加班時數和壓縮人手等措施的衝擊，工作條件持續惡化，故期望今年能合理加薪。

九巴：有恒常機制制定調薪方案

九巴昨日表示，九巴及龍運設有恒常機制制定薪酬調整方案，會因應公司營運情况和財政能力，參考政府及其他公營機構的指標，考慮社會經濟狀况和通脹等因素。九巴又稱一直與員工保持溝通，期望達成共識。

汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會昨與九巴資方會面，提出今年加薪8%，另提出多項改善員工福利待遇要求，包括超時津貼、每年雙糧等。黎兆聰會後表示，工會早前收回5000多份員工的電子問卷中，逾半支持8%的加薪幅度，故向公司提出有關加幅。

黎又稱，新冠疫情期間九巴取消超時津貼，今年初雖然恢復向部分員工發放津貼，但仍有不少前線員工只有底薪，加上物價不斷上漲，前線員工生活負擔愈來愈重，單靠底薪實在難以維持生活，今年初公司發放雙糧後，已有數百名員工離職。他說工會將再聽取員工意見，稍後再約見資方開會，討論加薪方案。

受疫情影響，九巴2020年起連續兩年凍薪，去年全體員工加薪3.5%。

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