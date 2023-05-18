聯會料中小企加薪2%至3%

指私企「未必可以跟足」薪趨

劉達邦指出，過去一年中小企整體平均加薪約1%至2%，相信隨着社會於新冠疫後復常，不少行業復蘇，而且欠缺人手，需要「搶人才」，估計今年中小企加薪幅度較去年理想，料可達2%至3%。他說企業仍要視乎業務狀况、前景、通脹、「搶人才」等因素決定調薪幅度。

人力顧問：政府需考慮移民潮

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，今年薪酬趨勢調查結果貼近私人市場水平，加薪幅度約3%至4%，數字屬合理，並提到今年社會踏入復常，不少企業於1月或4月的加薪幅度較為理想。

至於政府應否按今次薪酬趨勢調查結果加薪、抑或能夠有更高加薪幅度，周綺萍認為，雖然財赤是其中一個考慮因素，但相信政府同時要考慮移民潮下欠缺人手，不少私人企業已加薪「搶人才」，若公務員加薪幅度小，公務員有可能會流往私人市場，相信政府按今次調查結果加薪會較理想。她說，今次薪酬趨勢調查結果屬合理水平，相信市民亦會接受。