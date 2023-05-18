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聯會料中小企加薪2%至3%

【明報專訊】最新的高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.87%至4.65%，過往公務員調薪幅度會被視為私人市場指標，香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦認為，最新薪酬趨勢淨指標的數字合理，但相信並非所有私人企業能負擔如此加薪幅度，「未必可以跟足」，加上社會只是剛剛復常，料今年中小企可望平均加薪2%至3%。

指私企「未必可以跟足」薪趨

劉達邦指出，過去一年中小企整體平均加薪約1%至2%，相信隨着社會於新冠疫後復常，不少行業復蘇，而且欠缺人手，需要「搶人才」，估計今年中小企加薪幅度較去年理想，料可達2%至3%。他說企業仍要視乎業務狀况、前景、通脹、「搶人才」等因素決定調薪幅度。

人力顧問：政府需考慮移民潮

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，今年薪酬趨勢調查結果貼近私人市場水平，加薪幅度約3%至4%，數字屬合理，並提到今年社會踏入復常，不少企業於1月或4月的加薪幅度較為理想。

至於政府應否按今次薪酬趨勢調查結果加薪、抑或能夠有更高加薪幅度，周綺萍認為，雖然財赤是其中一個考慮因素，但相信政府同時要考慮移民潮下欠缺人手，不少私人企業已加薪「搶人才」，若公務員加薪幅度小，公務員有可能會流往私人市場，相信政府按今次調查結果加薪會較理想。她說，今次薪酬趨勢調查結果屬合理水平，相信市民亦會接受。

相關字詞﹕公務員加薪 商界 公務員

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