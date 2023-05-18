公僕薪趨2.87%至4.65% 高層大跌 工會指與私人市場相若「可接受」 公務員局：指標非唯一考慮因素

今年高層2.87% 低層4.5%

政府數年未跟薪趨指標調薪

薪趨會根據去年4月2日至上月1日期間108間私人公司共13.7萬僱員的薪酬變動數字，推算今年高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為3.91%、5.68%、5.66%。今年高、中、低層遞增薪額為1.35%、1.51%、2.25%，但由於政府已設封頂機制，故只須從薪酬趨勢總指標扣減1.04%、1.03%及1.16%；換言之，今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%、4.5%。

薪趨會下周將開會審核和確認調查結果，其後向政府提交報告，由特首會同行政會議決定調整幅度。公務員事務局常任秘書長梁卓文昨表示，公務員薪酬政策目的是提供足夠薪酬吸引和挽留同事，保持薪酬與私營機構相若，強調薪酬趨勢調查結果並非政府或委員會加薪建議及公務員調整薪酬唯一考慮因素，當局亦會考慮本港經濟狀况、政府財政、生活費用變動、職方要求和公務員士氣。

被問會否追回上年差額？

公務員局：每年單獨判斷

過去數年政府未跟隨薪酬趨勢調查結果，2020和2021年疫下各級薪酬趨勢淨指標分別全為正數或負數，政府最終仍決定凍薪，2022年則劃一加薪2.5%。被問今年會否追回上年差額，梁卓文認為機制是每年單獨判斷，不存在追加、滾存或考慮以往情况，「否則事情會沒完沒了」；又說除了薪酬，政府亦會為同事營造良好工作環境及晉升階梯等。

薪趨會稱不揣測高層跌幅

去年疫下高層公務員薪趨淨指標達7.26%，今年復常下反降至2.87%，比中低層還低。被問為何高層公務員數字跌幅較顯著，薪趨會主席李律仁稱不會揣測或詮釋，最重要是調查如實反映情况。毅知顧問公司董事總經理周綺萍分析，前年企業疫下經營較差，即使有盈利，可能選擇發放花紅予高層而非加薪，避免增加固定成本；而薪酬趨勢調查亦涵蓋花紅，故拉高淨指標，但今年高利率下房地產及金融等行業未必理想，高層加薪幅度或花紅相對低。

梁籌庭：倘不加多些 怎搶人才？

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，調查結果與私人市場水平相若，形容「可接受」，但最大隱憂是政府會否跟隨淨指標為公務員加薪。他指政府去年已不跟隨淨指標，僅劃一加薪2.5%，若今次不跟足會再打擊士氣，認為即使面對財政壓力，也不應「剋扣」公務員薪酬，呼籲政府跟足淨指標加薪。他說近年公務員流失嚴重，且私人市場加薪請人，「如果不加多些，又怎去搶人才？」

香港公務員總工會主席馮傳宗認為，今次薪酬趨勢淨指標能正確和客觀反映過去一年私人市場情况，形容是重要指標，「期望政府和行會尊重數字」。他認為去年公務員加薪幅度保守，隨着社會復常，加上公務員現離職潮，政府適宜在薪酬調整上積極和保持競爭力。

政府經濟顧問梁永勝指出，本港首季經濟明顯改善，訪港旅遊業及本地需求強勁復蘇帶動下，首季實際本地生產總值回復至按年增長2.7%，經季節性調整後按季比較更急升5.3%。他提到外圍環境充滿挑戰，貨物出口按年跌18.7%，但服務輸出明顯擴張16.5%，旅遊服務輸出升逾6倍。他預測今年香港經濟實質增長3.3%至3.5%，如復蘇動力持續，預計可靠近預測上限，並提到2023/24年度財政赤字預計為544億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676