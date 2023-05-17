收集意見期結束 民主黨交區會意見書 促撤三會提名延諮詢

民主黨昨向政府提交意見書，批評新方案下的區議會民主成分大減，並特別指出，地區委員會界別及委任議員的實際問責對象是政府，質疑面對重大爭議時，相關議員會否袒護政府，要求維持全部區議會議席由民選產生。民主黨表示，理解政府增設資格審查機制，以確保「愛國者」進入區議會，因此希望取消三會提名要求，認為三會成員既提名直選候選人，亦有權互選區議員，憂慮出現利益交換，牽涉腐敗風險。

三會有權提名及互選 憂利益交換

意見書亦質疑，由民政專員「空降」任區議會主席有角色衝突，擔心他們不夠熟悉區務、未能駕馭議會，並建議政府在方案說明區議會有監察地區部門施政的職能。民主黨認為，區議會職能和組成有重大改變，惟兩星期諮詢期完全不足，促當局延長。

曾國衞：研限候選人最多各取6提名

立法會「研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會」昨再討論區議會改革。金融界陳振英稱，每區的三會成員有限，關注如何避免有參選人取得過多提名，變相阻止其他人「入閘」。曾國衞表示，當局會就三會提名設上限，初步計劃候選人在各會只可提交3至6個提名。新民黨黎棟國說，一般市民無從得知如何尋求三會成員提名，關注怎樣確保所有人獲平等機會爭取提名。民青局長麥美娟說，三會的秘書處設於各區民政處，倘有市民欲聯絡三會成員，民政處可協助轉達。

工聯會吳秋北關注具有提名權的地區三會成員有否經過資格審查，憂慮造成國安漏洞。曾國衞回應稱，三會成員毋須資格審查，但強調政府委任成員時經過既定內部程序，確保有關人士擁護和效忠特區。經民聯盧偉國認為，昔日「正常」的區議會運用地區活動及小型工程撥款權並無問題，冀當局日後作相關考慮。麥美娟重申《基本法》規定區議會沒有撥款權。政府正草擬修例草案，小組委員會主席廖長江表示，政府向立法會提交草案後，該會將直接轉為法案委員會，並進入「逐條審議」階段。