明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

收集意見期結束 民主黨交區會意見書 促撤三會提名延諮詢

【明報專訊】立法會一個小組委員會昨日繼續討論區議會改革方案，新制度下直選及地區委員會界別候選人均需取得地區三會（分區會、防火會、滅罪會）各3名成員提名，會上多名議員關注有關提名程序。政制局長曾國衞表示，初步計劃候選人在三會最多各取6個提名，確保其他有意參選者都可獲得提名。另外，民主黨昨向政府提交意見書，批評三會提名或出現利益交換、牽涉腐敗風險，又指公眾諮詢期太短，促請當局延長。政府收集意見期昨日結束。

民主黨昨向政府提交意見書，批評新方案下的區議會民主成分大減，並特別指出，地區委員會界別及委任議員的實際問責對象是政府，質疑面對重大爭議時，相關議員會否袒護政府，要求維持全部區議會議席由民選產生。民主黨表示，理解政府增設資格審查機制，以確保「愛國者」進入區議會，因此希望取消三會提名要求，認為三會成員既提名直選候選人，亦有權互選區議員，憂慮出現利益交換，牽涉腐敗風險。

三會有權提名及互選 憂利益交換

意見書亦質疑，由民政專員「空降」任區議會主席有角色衝突，擔心他們不夠熟悉區務、未能駕馭議會，並建議政府在方案說明區議會有監察地區部門施政的職能。民主黨認為，區議會職能和組成有重大改變，惟兩星期諮詢期完全不足，促當局延長。

曾國衞：研限候選人最多各取6提名

立法會「研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會」昨再討論區議會改革。金融界陳振英稱，每區的三會成員有限，關注如何避免有參選人取得過多提名，變相阻止其他人「入閘」。曾國衞表示，當局會就三會提名設上限，初步計劃候選人在各會只可提交3至6個提名。新民黨黎棟國說，一般市民無從得知如何尋求三會成員提名，關注怎樣確保所有人獲平等機會爭取提名。民青局長麥美娟說，三會的秘書處設於各區民政處，倘有市民欲聯絡三會成員，民政處可協助轉達。

工聯會吳秋北關注具有提名權的地區三會成員有否經過資格審查，憂慮造成國安漏洞。曾國衞回應稱，三會成員毋須資格審查，但強調政府委任成員時經過既定內部程序，確保有關人士擁護和效忠特區。經民聯盧偉國認為，昔日「正常」的區議會運用地區活動及小型工程撥款權並無問題，冀當局日後作相關考慮。麥美娟重申《基本法》規定區議會沒有撥款權。政府正草擬修例草案，小組委員會主席廖長江表示，政府向立法會提交草案後，該會將直接轉為法案委員會，並進入「逐條審議」階段。

上 / 下一篇新聞