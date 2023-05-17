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要聞

9年前同涉假波 球員入獄 前年爆欠薪自願降班

【明報專訊】本港近年曾爆出多宗「假波案」，今次涉案的愉園於2013/14年球季亦有職球員被起訴及定罪。此外，愉園於2019至21年征戰港超兩季期間，時任班主陳志實爆出欠薪醜聞，2021年夏天「自降」甲組，由現時的教練及管理團隊接手。

愉園於1950年成立，曾6次贏得頂級聯賽冠軍及兩奪足總盃，2013/14球季征戰頂級聯賽（當時為港甲）時，於2014年1月以0：5不敵日之泉JC晨曦後，9名職球員被廉署拘捕，當中克羅地亞籍外援沙沙麥斯同年底被裁定串謀詐騙罪成，判囚12個月，翌年被足總罰終身停賽。愉園行政主任梁倬軒於2014年就愉園對晨曦賽事在賭波網站下注4.3萬元，其後承認違反賭博條例，被判罰款4000元。愉園與當年同捲入假波案的屯門，最終被足總取消該季成績。

港甲球員部分只獲車馬費出場費

愉園其後徘徊低組別聯賽，商人陳志實2016年入主後連續3季升班，2019/20年球季初戰港超，但陳於2021年被指拖欠職球員薪金550萬元，球會同年放棄角逐港超，「自降」甲組。陳志實及其任董事的愉園足球俱樂部事後遭勞工處各票控26條控罪，上月首提堂，下月再訊。身兼愉園體育會會長的足總主席貝鈞奇曾稱，早已辭任愉園足球俱樂部董事。愉園自2021/22年降回甲組起，由趙覺超擔任主教練至今，今季有楊賜麟、雷文廸及霍斌仁等曾征戰港超的球員。趙覺超在IG自稱演員、主持及足球評述員，亦有跳鋼管舞及踢明星足球隊。他又曾在facebook說參與拍攝電視劇《廉政狙擊》。

本港足球除港超為職業賽事，港甲至港丙球會一般以半職業或業餘方式運作。部分球隊會為球員提供車馬費或出場費等報酬，據悉近年每場金額由數百元至4000元不等，並隨球隊該仗勝負浮動。

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