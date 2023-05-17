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打假波拘23人 愉園12兵帥落網 每人每場涉收數千元 有球員賭外圍「雙重獲利」

【明報專訊】香港老牌球會愉園再捲「打假波」醜聞。廉政公署前日起展開「碧草」行動，瓦解一個涉於香港甲組足球聯賽（第二級別，低於頂級聯賽港超聯）賄賂「打假波」的集團，拘捕22男1女，包括集團主腦及骨幹、11名球員及一名主教練，以及收受非法外圍投注的「艇仔」。據悉被捕人包括愉園主教練趙覺超及同隊11名球員，每名球員每場涉嫌收取數千至1萬元賄款「打假波」，部分球員更涉在非法外圍下注自己參與的球賽以「雙重獲利」。此宗為廉署近年最大宗涉「打假波」的執法行動。

香港足總表示非常關注案件，正了解詳情；由於案件仍在調查，不宜作任何評論。

涉案者昨晚陸續離開廉署總部，現場所見包括隊長楊賜麟、雷文廸、霍斌仁及彭超然等有港超經驗的愉園球員；另有部分人為外籍，包括曾於2019至21年效力愉園時被欠薪、現效力另一港甲球隊中西區的巴西籍外援盧斯安奴。

外圍艇仔觀戰 拉襪戴帽打暗號

案件源自一宗針對涉案球隊一名球員的貪污舉報。廉署經調查後，揭發有關球隊超過一半球員，於2022/23年度賽季，即去年10月起涉收賄「打假波」。廉署執行處總調查主任梁穎行表示，涉案球隊的球員會刻意「放水」，消極作賽，並刻意敗於實力較弱的球隊；同時操控比數，並自行在外圍下注。教練及外圍「艇仔」則會於賽事期間視乎即時賠率變化，進一步操控比賽過程。比賽期間，疑為外圍「艇仔」的人會到球場觀戰，教練、球員及「艇仔」於賽事期間會以暗號溝通，例如拉高或拉低襪子、戴上衛衣的帽或除帽，以指示場中球員。據悉拉高襪子代表提示球員進攻。

廉署執行處首席調查主任卓智欣表示，賽事過後，球員會因應在比賽中「打假波」的表現獲相應報酬。集團「論功行賞」，球員每場可收取數千至1萬元賄款，涉案者亦會同時經外圍下注「雙重獲利」。據悉被捕11名球員多為球隊正選，但有關集團不會安排他們作賽時全部出場。調查發現今次事件暫不涉黑社會，相信屬「外圍波」集團所為。

舉報球員揭發 多場比賽可疑

有關球隊在今季甲組聯賽26場比賽中，18場比賽落敗或賽和，當中多場比賽均懷疑造假，廉署正調查涉及場數，以及案中所涉賄款總額。愉園周日（14日）完成今季甲組賽事，26仗8勝5和13負，暫排第十，全季共失84球，屬港甲第二多。

被問到事件是否涉及球隊管理層，卓說球會管理層並不知情，形容他們亦屬事件受害者。據悉今次事件不涉及任何球證。廉署會繼續調查是否涉及其他球隊。

廉署：球會管理層不知情 貝鈞奇：擒賊先擒王

愉園體育會會長、足總主席貝鈞奇表示，足總與球會配合有關調查，強調對「打假波」零容忍，希望有關當局嚴懲不法分子，打擊違法及不道德行為。他說，廉署每幾年採取一次打擊「打假波」行動，但都未能斬草除根，感到無奈，強調打擊有關不法行為須「擒賊先擒王」，「野草燒不盡，春風吹又生，斬草除根最緊要，根除唔到，就會永遠延續」，希望當局可將幕後主腦繩之於法。

貝續稱，足總會待所有法律程序完成後，按情况作紀律聆訊或處分，若有球員被裁定「打假波」罪成，或會被罰終身停賽，教練亦可能被罰終身不能擔任任何足總賽事教練，或不准加入任何球會。至於涉案球會，貝引述廉署稱今次事件球會管理層亦屬受害者，因此足總未必會有額外懲罰。

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