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要聞

國安處假名帳號曾戴fb留言「唔犯法都等天收」

【明報專訊】在初選案蒐證的國安處女警馮小敏（圖）供稱，國安處內部共用名為「鄧奇」的facebook（fb）帳號，「鄧奇」只是假名。辯方此時展示一張截圖，顯示「鄧奇」2020年7月在戴耀廷的帖文下留言「唔犯法都等天收啦你!!!!!」，馮小敏在盤問下表示，無印象自己曾經留言，但承認「鄧奇」是僅供警員使用的帳號。

回應提問 鄧炳強稱正審訊不便透露

另外，保安局長鄧炳強昨被問到，警方有否指引限制警員網上言行，以及國安處有否在Instagram、YouTube開帳戶，鄧稱案件正在審訊，不便透露太多，強調警員一切行動都會依法進行。

馮小敏於2020年7月收到國安處督察的指示，要在網上調查初選證據，保存截圖後納入本案證物，包括戴耀廷的「立會奪半」文章。馮稱，上司僅吩咐她留意初選有否違反《港區國安法》，沒有指明留意任何人名，惟警方在調查過程中得知戴是初選的主要人物。

女警稱收指示 網上查初選證據

代表陳志全的大律師馬維騉盤問時，展示由警方保存的戴耀廷fb專頁截圖，戴於2020年7月14日發帖回應中聯辦批評初選。辯方留意到，截圖右上方顯示的fb帳戶為「鄧奇」。馮小敏透露，「鄧奇」是她有關截圖所用的帳號，亦是國安處隊伍共同使用的帳號，警員蒐證時或使用同一個帳戶。辯方接下來展示截圖下半部分，顯示「鄧奇」曾在戴的帖文留言「唔犯法都等天收啦你!!!!!」，法官陳仲衡關注「鄧奇」的回應會否激起（provoke）其他網民留言，馮表示會。

官問會否激起網民留言 警答會

另一控方證人、新界東選舉主任楊蕙心供稱，何桂藍曾在fb表明「義無反顧」反對國安法，並轉發「墨落無悔」聲明；楊遂去信查問，何是否反對人大常委通過維護國安的法律，以了解她是否真誠擁護《基本法》和效忠香港特區；何翌日回信，指國安法牴觸基本法、衝擊法治和侵犯人權；楊最終不能信納何桂藍真誠支持特區維護國安，故取消其提名資格。其後在楊避席下，法官陳慶偉稱，如果辯方想證明政府有「秘密計劃」取消所有民主派的參選資格，看來具誤導性。

（初選案）

相關字詞﹕選舉主任 警方國安處 民主派初選案

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