林景楠：沈旭暉倡選功能組 協調會無關初選 曾指界別制度「敗壞」遭官問 稱選民「小眾」主要撐建制

獲准保釋的林景楠身穿黑色西裝到庭，在控方主問下確認就本案認罪，他同意涉案計劃關乎無差別否決預算案，促使特首下台，構成顛覆國家政權。

稱事前不認識沈 至今沒來往

代表何桂藍的大律師Trevor Beel盤問引述，林景楠於今年1月19日及26日向警方錄取兩份供辭指出，沈旭暉約於2020年3月透過WhatsApp聯絡林景楠，希望林參加立選的功能組別，林接受過沈的YouTube平台訪問，而林事前不認識沈。供辭續指林同月28日參與在新蒲崗舉行的功能組別協調會議，協助民主陣營在立會取過半議席，會議由沈主持及有許多其他界別的人出席。林在2020年尾得知沈已離港，至今沒來往。

林昨在庭上作供時更正，沈旭暉當時沒提初選，供辭上的「初選」兩字是警員錯誤輸入所致。之後林宣布參選功能組別進出口界，並與沈出席協調會議。林又重申，該次會議與初選無關，只討論誰參加正式選舉功能組別，除了沈旭暉，林忘記其他與會者，印象中沒討論如當選後事宜。

改選新東因區內開舖 認政治觸覺差

初選出局再選進出口界 認無勝算

林景楠續說，他同年6月發帖支持何桂藍參加初選，而林亦改為參加新界東地區選舉，其間區諾軒表示想林繼續參選功能組別，惟沒積極游說。對於林曾發帖指「面對制度敗壞」，決定不參選功能組別，並稱制度「不堪」，林在庭上解釋，功能組別屬「小眾」投票，他定義自己為「非建制」，該界別選民則主要是商會成員及支持建制派，認為勝算不高，遂改變主意。

至於為何出選新界東，林承認其政治觸覺差，因他在新界東長大，區內開設約7間店舖，會和顧客、居民溝通，故選擇這區。不過，林在初選結果跌出首7名，他經朋友游說後，再次在正式立選參選進出口界，他提到截止當日才取得10個足夠提名。被問到參加進出口界是否現實地有勝算考量，林說「認為自己無咩機會勝出」；他另稱從沒出席地區協調會議。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）