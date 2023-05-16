「得州中國統促會」前會長 撐立《港區國安法》

據美中友好促進會於2020年發布的聲明，梁成運聯同休斯頓統促會執行會長徐松煥、得州統促會時任會長江震遠發表聯合聲明，支持港區國安法實施，認為是香港發展的重要轉折點，目的是懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，給香港的安定繁榮有「定海神針」作用，又認為香港的繁榮和特殊經濟地位得到中央政府和《基本法》強力保障。據美國「世界名人網」多篇報道，形容梁熱中於慈善事業，曾到江蘇的醫院考察，展開免費治療白內障項目。

成員：組織與領館外交部密切聯繫

梁成運曾任得州中國和平統一促進會會長，據熟悉統促會的成員向本報表示，全球多個有華人華僑的地方都有成立當地的統促會，屬民間組織，成立宗旨均為反對台獨等；組織不隸屬內地官方機構「中國和平統一促進會」，但與駐當地中國領使館，以至國家的外交部等有密切聯繫。本港統促會會長為新任全國政協常委姚志勝。

中國統促會網頁顯示，該會在已故國家領導人鄧小平倡議下於1988年成立，現任會長仍顯示為前全國政協主席汪洋；該會本月9日至10日剛舉辦完2023年對台工作會議，現任全國政協主席王滬寧出席並發言。

中國統促會每年在不同地方舉行全球華僑華人促進中國和平統一大會，均會與當地民間的統促會合作，外交部亦會協助，接待赴會的國家外交官員，翻查資料本港在2010年曾辦統一大會。