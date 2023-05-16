犯間諜罪 美籍港人內地囚終身 曾任海外愛國組織要員 劉兆佳：事件不損中美關係

2021年被捕 內地按機制通報香港

保安局長鄧炳強昨日被問本港有否接獲內地通報有關事件、梁成運的家人有否向港府求助、當局會如何跟進處理案件，他表示，有關人等於2021年在內地被捕時，內地當局已根據相互通報機制將事件通報香港，本港警方亦已根據機制作跟進行動。入境處回應稱，與政府駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）並無接獲相關求助，會繼續與駐滬辦保持緊密聯繫，留意事態發展。

蘇州市中級人民法院在微信公眾號公布梁成運遭判刑，公告內包括有梁的中英文名、出生日期、香港身分證號碼、回鄉證號碼和美國護照號碼。

根據內地中國新聞網過去報道，梁成運為「美國梁氏文化交流基金」主席，亦有多個網站提到梁成運曾為得州中國和平統一促進會會長、美中友好促進會會長，過去熱中於慈善事業，曾反對台獨，並支持訂立《港區國安法》。本報記者以電郵方式，向得州中國和平統一促進會和美中友好促進會查詢，截稿前未有回應。

美使館：優先確保美公民安全

美國駐華大使館則表示，得悉相關案件，但基於私隱考慮，對事件沒有進一步回應，並稱美國國務院會優先確保美國公民的安全。

美卿布林肯原定2月初訪華，但因美國發生「氣球事件」而告吹，至今訪華無期，美方曾多次表達與中國接觸的意願，中方冷淡回應，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）上周更呼籲中美對話，稱美方已「隨時做好準備」，強調美國從未想要「冰凍」中美關係。

對於內地昨公布有美籍港人遭起訴犯間諜罪判刑，事件會否影響中美關係，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為不會，指中美鬥爭亦不斷升級，中國政府愈來愈重視打擊間諜工作，不止港人，亦有日本人、台灣人等被捕（見表），而內地當局未有透露案件詳情，相信是蒐集到足夠證據才起訴甚至判刑；涉案者屬華裔，並非美國白種人，他表示除非美國政府有證據證明事件有誣告成分，否則不會採取任何外交行動，美方「出面的機會比較細」。

被問到在外華人如何避免觸犯間諜罪，劉兆佳認為本身與中方有密切關係的人，或會容易被利用，向美國提供有利情報；認為如沒有被人收買，又何罪之有。他又認為是次事件應會起警惕作用，避免遭西方勢力利用。

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