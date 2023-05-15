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反佔中書續見 反修例新聞特寫消失

【明報專訊】審計署上月對康文署審查圖書發表衡工量值報告，批評審書工作。康文署以往曾有因應不同項目把書刊下架，包括2012年反國民教育、2014年佔中等涉社運書籍。公共圖書館網頁搜索結果顯示，現時仍有不少館藏談及佔中，但立場相近，主要是批評佔中，部分書名以「浩劫」、「顏色革命」形容，亦有內地學者撰寫的評論。都大人文社會科學院助理教授羅樂然認為，圖書館應有不同方面的材料，「這是以往大家覺得可接受的狀態」。

以關鍵字「佔中」為例，搜索結果顯示有7本書與2014年「佔領中環」相關，包括筆名「微塵」所著《激濁揚清：一個退休警察在「佔中」的所感所悟》、全國港澳研究會理事田飛龍《後佔中治港：法理與政治》，及文匯報編《香港的一場浩劫：「佔中」怵目驚心的港版「顏色革命」》等。本港2019年發生反修例示威，中大新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸的人物新聞特寫《文字欲：回應時代的特寫新聞》去年6月仍在架上，現已下架。同樣談反修例，星島雜誌集團出版的《守城：撕裂七百萬人的政治風波》就仍在架上。

翻查資料，《港區國安法》2020年6月生效後，公共圖書館曾覆檢並將多本館藏下架，包括公民黨時任議員陳淑莊《​​邊走邊吃邊抗爭》，前香港眾志秘書長黃之鋒《我不是細路：十八前後》，及由佔中發起人戴耀廷和朱耀明等人撰寫的《公民抗命與佔領中環：香港基督徒的信仰省思》等，內容均提及佔中。

鄺俊宇小說通識攻略下架

公共圖書館多本館藏疑在上月底審計報告發表後遭下架。本報記者近日再檢索發現，有題材不涉國安議題的書籍亦遭下架，包括資深通識科教師許承恩的參考書《通識概念攻略》；民主黨前議員鄺俊宇的小說《有一種幸福叫守護》、民主黨前主席劉慧卿的政治回憶錄《我在民主黨的日子》等。

明報記者

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