司徒華35相關著作下架 湯：回憶錄不見危國安

吳靄儀區家麟馬嶽著作亦下架

司徒華是民主派元老，有份創立民主黨、支聯會及教協。他在《大江東去》中細數早年參與左派組織經歷，如年少時加入共青團前身的青年團及籌組學友社。本地建制派一向評價「華叔」愛國，司徒華2011年逝世時，時任特首曾蔭權發聲明稱讚司徒華「一生熱愛中華、熱愛香港，致力推動民主發展」，曾率多名司局長簽署弔唁冊。《大公報》當時發表評論文章，推崇他為師生及基層爭取權益，愛國立場鮮明，值得肯定。

根據2021年底紀錄，公共圖書館至少有35本有關司徒華的著作及文集，包括1988年與李柱銘撰寫的《對基本法的基本看法》、司徒華家人出版的《永遠懷念司徒華》，及其散文及教育評論。另外，至少7本由司徒華教育基金出版、表彰傑出師生的《薪和火的故事》同遭下架。

蔡耀昌質疑「撳名搜索 有殺錯無放過」

本身有《大江東去》一書的行政會議成員湯家驊說，看不到書中有任何涉及分裂國家、顛覆政府或煽動的危害國安目的。他補充，自我審查不是好事，損害社會多元性，認為社會同樣要面對；又不點名有漫畫家在恐懼氣氛下停刊作品，呼籲從理性角度看待《港區國安法》下情况。

選委會界別議員馬逢國說，自己沒看過《大江東去》，圖書館有其藏書準則，也不能預計書中會否有任何篇幅有問題，他不便置評。他贊成公共圖書館交代書籍下架準則及原因。

前支聯會常委蔡耀昌認為今次下架範圍非常廣闊，不少涉司徒華的書都是談教育，質疑圖書館「撳佢個名搜索」，是「有殺錯、無放過」。他說完全不能理解《大江東去》等書下架準則，認為建制派都未必會認同，要求交代準則。