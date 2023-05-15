明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

司徒華35相關著作下架 湯：回憶錄不見危國安

【明報專訊】公共圖書館多項資料下架，包括多名溫和民主派人物著作，其中對比2021年底圖書館紀錄，已故民主黨黨鞭司徒華回憶錄《大江東去》，及跟他有關的34本著作或文集下架。在紀錄被下架的還有公民黨法律界前議員吳靄儀、傳媒人區家麟、中大政治學者馬嶽及漫畫家尊子（黃紀鈞）的著作。審計署在4月底批評康文署審書工作，《大江東去》、吳靄儀遊記《劍橋歸路》及區家麟《潮池：浪遊二十國度的故事》，以及兩岸同奉為國學大師的已故學者余英時的《中國與民主》（書中有觸及香港「公民抗命」），這批書刊均於本月內下架（見表1A）。

吳靄儀區家麟馬嶽著作亦下架

司徒華是民主派元老，有份創立民主黨、支聯會及教協。他在《大江東去》中細數早年參與左派組織經歷，如年少時加入共青團前身的青年團及籌組學友社。本地建制派一向評價「華叔」愛國，司徒華2011年逝世時，時任特首曾蔭權發聲明稱讚司徒華「一生熱愛中華、熱愛香港，致力推動民主發展」，曾率多名司局長簽署弔唁冊。《大公報》當時發表評論文章，推崇他為師生及基層爭取權益，愛國立場鮮明，值得肯定。

根據2021年底紀錄，公共圖書館至少有35本有關司徒華的著作及文集，包括1988年與李柱銘撰寫的《對基本法的基本看法》、司徒華家人出版的《永遠懷念司徒華》，及其散文及教育評論。另外，至少7本由司徒華教育基金出版、表彰傑出師生的《薪和火的故事》同遭下架。

蔡耀昌質疑「撳名搜索 有殺錯無放過」

本身有《大江東去》一書的行政會議成員湯家驊說，看不到書中有任何涉及分裂國家、顛覆政府或煽動的危害國安目的。他補充，自我審查不是好事，損害社會多元性，認為社會同樣要面對；又不點名有漫畫家在恐懼氣氛下停刊作品，呼籲從理性角度看待《港區國安法》下情况。

選委會界別議員馬逢國說，自己沒看過《大江東去》，圖書館有其藏書準則，也不能預計書中會否有任何篇幅有問題，他不便置評。他贊成公共圖書館交代書籍下架準則及原因。

前支聯會常委蔡耀昌認為今次下架範圍非常廣闊，不少涉司徒華的書都是談教育，質疑圖書館「撳佢個名搜索」，是「有殺錯、無放過」。他說完全不能理解《大江東去》等書下架準則，認為建制派都未必會認同，要求交代準則。

相關字詞﹕圖書下架 港區國安法 下架 公共圖書館 大江東去 司徒華

上 / 下一篇新聞