涉六四12影片近全下架 10港台製作 前編導：盼知原因

《鏗鏘集》訪維權律師 張思之曾為民運者辯護

《鏗鏘集》〈扣著腳鐐跳舞的中國律師〉分上、下兩集，訪問數名內地著名維權律師張思之、滕彪、莫少平、浦志強和許志永，了解他們在處理個案時遇到的困難，其中張思之曾為六四事件的民運人士辯護；亦有六四的資料片段。同樣屬《鏗鏘集》的還有〈第一個十年系列之矢志不渝〉，此集訪問3名曾接受《鏗鏘集》訪問的專業人士，了解他們在六四後，正值移民潮之際但決定留港後的情况。

另涵03年《頭條新聞》、89年亞視《時事追擊》

除《鏗鏘集》，還有《頭條新聞》的〈三星報喜之二〉，該集於2003年拍攝，社會正值討論《基本法》第23條立法，攝製隊到六四集會訪問市民往後會否繼續參與六四集會。港台《香港故事》有兩集下架，分別是第二十輯的〈民間博物館：收藏6.4〉，以及第八輯的〈理智與感情（意大利人）〉，前者訪問數名收藏六四集會蠟燭、衣服等相關紀念物的人。

另外部分未能檢索的錄影資料，包括亞洲電視製作的《四十五分鐘時事追擊．第79輯》和《四十五分鐘時事追擊．第82輯》，據圖書館網站內有關《四十五分鐘時事追擊》的檢索結果，其中第72輯、第81輯分別在1989年6月和8月期間播出。

潘達培接受本報查詢表示，不會猜測節目為何下架，不過他與一般市民同樣有疑問，冀掌握背後原因，又稱「如果有新的法例是有一些內容做唔到，我都要清楚知道範圍」。潘說，被下架的兩集紀錄片以中國律師為題，訪問三代律師在內地法例環境下如何做法律工作，受訪者之一浦志強的宏願是建立中國的法治環境，「能夠建立多少、有多少阻力，都是節目想探討的」。