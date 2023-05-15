審計促護國安後 圖書館多項作品下架 統計：涉政治資料兩年少四成 湯家驊：宜解釋準則不應隨便審查

明報記者 鄭律銘 陳亦瀅 施晉宇 林勵

康署：不時檢視註銷不符館藏發展書籍

本報昨向康文署查詢相關新聞紀錄片、多名政治人物及學者的書，以及涉及回歸及六四的新聞紀錄片下架的理據時，獲回覆稱會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌可能違反國家安全或香港法律的書，都會立即下架以作檢視，其餘沒補充。

本報自2020年底起記錄多項「關鍵詞」搜索結果，包括文革、革命、民主、六四等，定期記錄公共圖書館架上館藏，並結合去年本報報道有中學下架而公共圖書館仍有的書目，整理出468項材料，現至少195項不在公共圖書館目錄。

資深大律師、行政會議成員湯家驊接受本報查詢表示，圖書館有權考慮決定陳列什麼書籍，外界難以置評，但認為公共圖書館在可行情况下可清楚解釋準則。他說，圖書館應盡量令讀者接觸到多元作品，除非本身該書有很大問題，「不應隨隨便便自我審查」；又說即使書籍涉及分裂或煽動意圖，圖書館單純藏有或向讀者提供此類書，本身並無犯罪目的，干犯罪行機率不高。

學者指對學術文獻保存屬可惜

香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然向本報表示，公共圖書館多次有資料下架，從學術文獻保存角度而言是可惜，又指圖書館是大部分人接觸資訊一個重要渠道，並非每個公眾都可以如大學學者般蒐集到不同類型的資料，書籍減少會令市民接觸面減，認為現時情况是矯枉過正。羅表示，經歷數年前社會運動及輿論衝擊，現屆政府處理普羅大眾接收的資訊的態度變得審慎，或會有反效果，令市民容易就下架動作產生猜疑。

何漢權：檢視後內容屬實可再上架

教育評議會主席何漢權表示，不猜測康文署近期下架館藏動機，認為如對書籍事實陳述有懷疑，可暫時下架檢視，如果經判斷內容屬實即可重新上架。他說，作為教育工作者，從事知識或價值教育時，陳述任何道理、感受及作出思辯時必須基於事實，「如果不是事實，只是一知半解甚至歪理，感性蓋過理性、蓋過所有，咁就唔得喇」；至於處理六四等敏感議題的書，他認為亦是基於上述原則，如果是事實可以上架。

本報記者於上周三（10日）分別到香港中央圖書館、大會堂圖書館和九龍公共圖書館了解。在中央圖書館的成人借閱圖書館內，記者在斷代史、政治一帶的書架上，發現已沒有任何與六四事件相關的書，亦未見司徒華、吳靄儀等民主派人物的作品，當時李怡的《世說短語300篇》、學者馬嶽的《選舉制度的政治效果》仍在書架上可借閱。至於在大會堂圖書館，記者到中國近代史相關書架檢視，架上僅餘一本《一個解放軍的1989》與六四相關的書，但借書系統指不能借出。

另本報記者上周一（8日）以讀者身分到圖書館查詢司徒華《大江東去》一書，職員承認「國安法相關書籍，檢視緊，暫時未能提供外借」，「暫時全港都抽起了」，目前未完成檢視，故系統不顯示，但該書現已下架（見另稿）。

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