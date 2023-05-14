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要聞

高才通2.7萬申請2/3自內地 批出1.7萬

【明報專訊】政府去年底推出高端人才通行證計劃，勞工及福利局長孫玉菡昨稱，截至上月底接獲約2.7萬宗申請，當中1.7萬宗已獲批；在約1萬名已領取相關簽證的申請人中約5000人已抵港，以從事金融業居多。他說約三分之二申請來自內地，另外三分之一來自海外，而部分從海外提交的申請亦有內地背景；3類人才中以全球百強大學畢業並累積至少3年工作經驗的人最多，比例約佔一半。

爭年內建社區客廳減劏房戶留房

另外，孫玉菡稱「扶貧不是搞福利」，而是集中劏房戶、單親家庭及長者3個群組約90萬人的需要「精準扶貧」。他透露，扶貧委員會將尋求與商界、非政府組織及民間合作，於今年內落成數個「社區客廳」，期望盡量做到免費開放，減少劏房戶逗留房間時間，兒童亦可在場做功課、用膳及洗澡，地點則以鄰近劏房戶為原則，而現時劏房較集中深水埗、觀塘和油尖旺區。

尊子停刊 孫：失實有責指出

去年10月，孫玉菡發文不點名批評尊子漫畫以「苛政」作為招攬人才的賣點屬荒謬及嚴重偏離事實。尊子漫畫昨在《明報》刊出最後一期，被問及事件會否予人言論自由受打壓的感覺，孫玉菡稱本港言論自由及新聞自由清晰受《基本法》保障，惟對於與事實不符的表述，出現歪曲事實的情况時，政府有責任指出。

相關字詞﹕尊子漫畫 精準扶貧 高才通

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