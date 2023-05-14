研支援港人北上安老 擬內地「公建民辦」院舍

孫：港地人緊絀但有資源

孫玉菡上周訪京期間獲港澳辦主任夏寶龍接見，引述夏稱鼓勵當局用好大灣區機遇處理港人安老問題，提供多一個選擇。他昨在商台《政經星期六》透露，本港有約五分之一人是65歲或以上長者；而本港土地和人手緊絀，但有資源欲改善安老服務，故可與內地互補優勢，舉例社署現時向深圳及肇慶兩間本港機構營運的安老院舍購買服務；又稱未來會從多方面考慮，「同一筆錢在大灣區可得到更好的居住環境和照顧是可以探討」，不排除參考內地「公建民辦」方式，在內地開辦院舍以支援移居長者需要。

料未來需輸入8500護理員

本港多個行業人手短缺，勞工及福利局下月將推出特別計劃，容許輸入外勞範圍由私營院舍擴至津助和合約院舍。孫玉菡昨透露，目前已有約4000人透過補充勞工計劃加入本港護理員工作，下月接受申請的特別計劃只是額外提供3000名勞工；以政府資助院舍的落成量推算，估計未來需要至少8500人。孫玉菡稱，院舍人手短缺屬清晰的長期問題，認為政府毋須再做首階段審視，惟不認同特別計劃是繞過勞顧會，局方會不時向勞顧會匯報。