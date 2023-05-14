明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

研支援港人北上安老 擬內地「公建民辦」院舍

【明報專訊】勞工及福利局長孫玉菡上月率社福界約50人考察團到大灣區視察安老和殘疾服務設施。他昨表示，國內安老院舍活動空間大，形容「最差都有雙人房，兩個長者共用一個衛生間」，部分設有長駐醫護人員的復康醫院，收費介乎3000元至6000元不等，故長者若想要更好居住環境，可考慮移居到大灣區安老。他透露，政府正考慮從多方面支援港人移居內地安老，包括考慮以「公建民辦」模式，即由政府在內地興建、由民間團體營運安老院舍。

孫：港地人緊絀但有資源

孫玉菡上周訪京期間獲港澳辦主任夏寶龍接見，引述夏稱鼓勵當局用好大灣區機遇處理港人安老問題，提供多一個選擇。他昨在商台《政經星期六》透露，本港有約五分之一人是65歲或以上長者；而本港土地和人手緊絀，但有資源欲改善安老服務，故可與內地互補優勢，舉例社署現時向深圳及肇慶兩間本港機構營運的安老院舍購買服務；又稱未來會從多方面考慮，「同一筆錢在大灣區可得到更好的居住環境和照顧是可以探討」，不排除參考內地「公建民辦」方式，在內地開辦院舍以支援移居長者需要。

料未來需輸入8500護理員

本港多個行業人手短缺，勞工及福利局下月將推出特別計劃，容許輸入外勞範圍由私營院舍擴至津助和合約院舍。孫玉菡昨透露，目前已有約4000人透過補充勞工計劃加入本港護理員工作，下月接受申請的特別計劃只是額外提供3000名勞工；以政府資助院舍的落成量推算，估計未來需要至少8500人。孫玉菡稱，院舍人手短缺屬清晰的長期問題，認為政府毋須再做首階段審視，惟不認同特別計劃是繞過勞顧會，局方會不時向勞顧會匯報。

相關字詞﹕安老院舍 輸入外勞 公建民辦 大灣區

上 / 下一篇新聞